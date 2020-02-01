Вудкрофт увидел прогресс в игре минского «Динамо» 6 1.02.2020, 21:06

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Команда первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф, а также проиграла сегодня четвертый матч подряд.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофтпрокомментировал результат матча с «Сибирью» (2:3), передает официальный сайт минчан.

– Поздравляю Николая с победой! Это была очень интересная игра. Обе команды играли в быстрый и мощный силовой хоккей. Перед матчем мы понимали, что «Сибирь» активно побежит вперед и постарается решить исход матча в первые десять минут. Думаю, мы неплохо справились с задачей нейтрализации не только соперника, но и трибун. Благодаря этому первый период завершился с равным счетом на табло.

Во второй трети мы играли не так хорошо, «Сибирь» усилила давление на наши ворота и хозяева повели в счете. В конце периода мы выровняли игру и отодвинули ее от наших ворот, но лучшим периодом в нашем исполнении стал третий. Мы выкладывались на полную, работали и создавали моменты. У нас было несколько неплохих шансов забросить еще, но мы не смогли их реализовать. В конце концов, сегодня парни провели неплохую командную игру, поэтому мы разочарованы результатом.

Я доволен прогрессом молодых белорусских игроков в этом сезоне. Они действительно прогрессируют не только в физических кондициях, но и в других аспектах. Например, их хоккейный IQ заметно вырос, и они уже умеют читать игру на таком уровне и таких скоростях в КХЛ. Когда команда часто уступает, заметить этот прогресс тяжелее, но он определенно есть. Рад, что труд, который молодые игроки вкладывают в тренировки и развитие, окупился сегодня, и они забросили обе шайбы, – сказал Вудкрофт.