РФ приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса 1.02.2020, 21:18

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Данная мера начнет действовать со 2 февраля.

Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию и россиян в Китай. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 31 января 2020 года опубликовано на сайте кабинета министров, передает РБК.

Данная мера начнет действовать со 2 февраля, сроки окончания не приводятся. Кроме того, МИД России поручено также временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая.

Согласно документу, граждане КНР не смогут въехать в Россию с целью трудовой деятельности по приглашениям, МВД России также временно прекращает прием документов, необходимых для выдачи разрешения на работу.

Ранее 30 января Россия уже временно отменила оформление электронных виз гражданам Китая. По таким визам они не могут въезжать в Россию через пункты пропуска на границах, расположенных на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В феврале 2000 года правительства обоих стран подписали двухстороннее соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. По этому документу организованные туристические группы в составе не менее пяти и не более 50 граждан Китая или России могут посещать страны без оформления визы. Срок безвизового пребывания таких групп граждан в КНР и России не должен превышать 15 дней.

Границу на пунктах пропуска такие туристы могут пройти только с представителем своего туроператора при предъявлении им паспортов и списка членов группы. Письменное подтверждение о приеме группы должно содержать ФИО и номера паспортов каждого туриста, даты и пункты въезда и выезда в страну, маршрут поездки, название гостиниц, подпись уполномоченного лица и печать туристической организации. «Если турист по независящим от него обстоятельствам не может продолжать поездку в составе группы, он должен обратиться к компетентным органам принимающего государства за визой», — говорится в соглашении о безвизовых поездках.