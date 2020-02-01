Глава фракции «Голос» рассказал, как Зеленский принимает решения 1 1.02.2020, 21:40

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Сергей Рахманин

ФОТО: ZN.UA

Президент Украины ориентируется на социологические опросы.

Глава парламентской фракции партии Голос Сергей Рахманин рассказал в интервью «Новому времени» о том, как президент Украины Владимир Зеленский принимает решения.

По словам Рахманина, Зеленский принимает решения, ориентируясь на социологические опросы.

«Повестку дня президента Зеленского формирует социология. Это неплохо, но недостаточно. Он все время старается людям нравиться. Это актерская позиция. Президент, наверное, должен быть немножко актером, но в большей степени он должен быть президентом», — считает глава фракции партии Голос.

По его словам, при принятии решений Зеленский руководствуется не тем, насколько то или иное решение важно для интересов государства, а тем, «как оно будет на картинке для публики выглядеть».

При этом Рахманин считает, что реагировать на данные социологических опросов «нормально и правильно», но правительство и президент должны иметь стратегию и ряд решений, которые они соцопросами и референдумом проверяют на поддержку.

«Делать наоборот, спрашивая у народа, что важно, и исходя из этого строить политику в стране — практика неудачная и хаотичная. Но мы видим именно ее: появились данные соцопросов, что украинцы против покупки земли иностранцами, — немедленно в законопроект о рынке земли внесли референдум по этому поводу», — заявил глава фракции Голоса.

Он подчеркнул, что сейчас повестка дня определяется популярностью или непопулярностью тех или иных вопросов у народа, а не их важностью.