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Анатолий Михновец: 2020-й год станет годом перемен в Беларуси

  • 1.02.2020, 21:48
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Анатолий Михновец: 2020-й год станет годом перемен в Беларуси
Фото: charter97.org

Впереди у нас свободная Беларусь.

31 января в Варшаве прошла церемония вручения «Хартией-97» Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Первым лауреатом стало объединение «Белорусская национальная память», которое было одним из организаторов торжественного перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников-повстанцев в Вильнюсе.

Объединение «Белорусская национальная память» получило награду за многолетнюю деятельность по сохранению исторической памяти белорусов.

Награду ее лидеру Анатолию Михновцу и его коллегам вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши, преподаватель Варшавского университета и один из руководителей программы Кастуся Калиновского Виктор Росс.

— Для меня большая честь сегодня первым вручить награду для организации «Белорусская национальная память», которую представляет сегодня Анатолий Михновец. Мы очень хорошо знакомы, в свое время он даже был моим студентом.

Хотел бы отметить, что эта организация играет очень важную роль в сохранении национальной памяти белорусов, которая является частью борьбы за демократизацию.

В прошлом году прошла церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его товарищей по оружию. В восстании 1863 года белорусы и поляки вместе сражались за свободу. К сожалению, Калиновский и его товарищи были схвачены царскими властями и казнены. Однако мы видим, что дух сотрудничества между польскими и белорусскими демократами жив до сих пор. И «Белорусская национальная память» очень важна для сохранения этих традиций. Представляя сегодня Польшу, хотел бы поблагодарить белорусов за их работу, — сказал Виктор Росс.

Принимая награду, Анатолий Михновец сказал:

— Спасибо за эту награду, спасибо «Хартии-97», спасибо Наталья, спасибо вам, друзья, за то, что могу стоять на этом месте. Тысячи белорусов показали, что существует преемственность поколений, и она не будет прервана. Белорусы приехали в Вильнюс, чтобы чествовать своего национального героя. Что бы ни говорили власти — мы видим, что наш народ не покорился и впереди у нас свободная Беларусь, которую мы сегодня видели на экране. Читая «Лicты з-пад шыбенiцы» и «Мужыцкую праўду», которые писал Кастусь Калиновский, мы видим, что они не потеряли актуальности. Не потерял актуальность и пароль повстанцев: «Каго любiш? Беларусь. То узаемна». Поэтому я верю в наш народ. Те кадры, которые мы видели, показывают, что перемены близко. И это чудо, которое произошло в Вильнюсе, когда все знали, что Калиновский находится на горе, но никто и не мечтал, что будет перезахоронение, оно произошло. Пусть это чудо даст силы нашему народу и 2020-й год станет годом перемен. Cпасибо всем! Жыве Беларусь!


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