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Китай попросил у ЕС помощи в борьбе с коронавирусом

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  • 1.02.2020, 22:02
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Китай попросил у ЕС помощи в борьбе с коронавирусом

Китай попросил помощи с поставками медикаментов.

Правительство Китая попросило у ЕС помощи с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом. С такой просьбой к председателю Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обратился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, передает korrespondent.net со ссылкой на Global Times.

Прошение адресовано ко всем странам ЕС.

Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.

Отметим, что американцы, которые будут возвращаться из Китая, будут проходить проверку и в течение 14 дней будут находиться на карантине. "Это безусловно не демонстрация добрых намерений", – заявили представители китайской стороны.


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