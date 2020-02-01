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Ученые нашли простой и приятный способ продлить жизнь

  • 1.02.2020, 22:29
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Ученые нашли простой и приятный способ продлить жизнь

Исследование проводилось в Великобритании на протяжении 14 лет.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что посещение музеев, галерей и других культурных учреждений увеличивает продолжительность жизни, сообщает actualnews.org.

Исследование проводилось в Великобритании на протяжении 14 лет. За это время специалисты изучили данные 7000 взрослых добровольцев старше 50 лет. Оказалось, что люди, которые соприкасались с искусством и посещали культурные мероприятия хотя бы несколько раз в год, имели большую продолжительность жизни.

Ученые попытались найти этому объяснение. Специалисты пришли к выводу, что искусство может стать инструментом социальной поддержки, в то время как изоляция от общества вредит здоровью.


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