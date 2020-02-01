Полина Шарендо-Панасюк: 2020 год будет решающим для Беларуси 1.02.2020, 22:54

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Фото: charter97.org

Беларусь выходит из спячки последнего десятилетия.

31 января в Варшаве прошла церемония вручения «Хартией-97» Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича. Лауреаткой стала активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, одна из самых сильных и ярких участниц «парламентской кампании» 2019 года. Ее пикеты были самыми массовыми в Бресте и собирали большое количество сторонников перемен, а смелое выступление на Белорусском телевидении с требованием отставки диктатора Лукашенко стало настоящей сенсацией и вышло в топ обсуждений на независимых сайтах и в соцсетях. В знак протеста против фальсификаций результатов «выборов» Полина Шарендо-Панасюк сожгла свое удостоверение кандидата в «депутаты» на одной из главных площадей Минска, заявив о намерении добиваться проведения в Беларуси свободных выборов.

Премию за отстаивание права на честные выборы активистка «Европейской Беларуси» получила в номинации «За личное мужество».

Вручил премию Полине Шарендо-Панасюк президент польского Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский.

— Во-первых, низкий поклон Полине за ее отвагу и увлеченность. Фонд международной солидарности наблюдал за этими «выборами» и, как и вы, мы разделяем мнение, что они были чем угодно, только не выборами.

Во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что наше присутствие является доказательством классического понимания понятия солидарности, которое зародилось в Гданьской судоверфи в 1980 году. Это значит, что везде, где происходит борьба за свободу, где есть преследуемые и избиваемые — мы, поляки, должны быть рядом. И я глубоко убежден, что будем.

В-третьих, хотел бы искренне поблагодарить Полину за ту решимость, которая является не только свидетельством силы характера, но и достоверностью политической программы, и декларацией того, как Полина возвращает миру моральные принципы. За это ее сердечно благодарю и поздравляю, — сказал Рафал Дентяловский.

Полина Шарендо-Панасюк, принимая премию, сказала:

— Я также хочу всех поблагодарить. Поблагодарить Наталью Радину, поблагодарить редакцию «Хартии-97» за эту премию. Хочу также поблагодарить моего мужа Андрея, с которым мы вместе принимали участие в этой кампании. В какой-то степени это и его премия.

Хочу поприветствовать всех присутствующих — людей, которых я знаю уже много лет, а также новых людей, новые лица, которые появились в белорусской политике. Это свидетельствует о том, что Беларусь выходит из спячки последнего десятилетия.

Мы провели осенью 2019 года яркую, мощную кампанию. Этой кампанией мы сломали сценарий режима. И эта кампания разбудила людей, побудило общество к действиям.