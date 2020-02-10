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В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

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  • 10.02.2020, 8:16
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В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

Кому достались главные награды?

В Лос-Анджелесе вручили «Оскары». Лучшим фильмом стали «Паразиты», статуэтки за актерские работы с собой увезли Рене Зельвеггер («Джуди») и Хоакин Феникс («Джокер»). Кому достались остальные награды и почему все на своих местах — в материале tut.by.

Напомним, что в этом году больше всего номинаций было у фильма «Джокер» — 11. У картин «1917» и «Однажды в… Голливуде» — по 10. Ленту «Ирландец» номинировали в 9 категориях, а «Паразиты», «Кролик Джоджо» и «Брачная история» участвовали в 6 номинациях.

Началась церемония уже традиционным стендапом. Ведущие назвали 3,5-часового «Ирландца» сериалом и сказали, что ждут продолжения — это была, пожалуй, самая смешная шутка вечера.

А вот теперь без шуток. Первую награду на «Оскаре-2020» вручили Брэду Питту: за роль в фильме Тарантино «Однажды в… Голливуде» его назвали «Лучшим актером второго плана». А это, между прочим, первый «Оскар» Питта за актерскую работу! До этого он становился обладателем статуэтки только как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».

Брэд Питт. Фото: Reuters

Статуэтка в номинации «Лучшая актриса второго плана» отправилась в руки музы Линча Лоры Дерн («Брачная история»). У нее, кстати, как раз сегодня день рождения. А мы-то думали, почему она надела на себя торт (об этом ниже).

«Лучшей актрисой» американские киноакадемики назвали Рене Зельвеггер («Джуди») — победу она посвятила Джуди Гарленд. Свой первый «Оскар» получил Хоакин Феникс — роль Джокера в одноименном фильме принесла ему звание «Лучшего актера»:

— Я не знаю, чем бы я занимался, если бы не кино. Я много безобразничал в этой жизни, был эгоистом. Спасибо, что дали мне второй шанс, — высказался Феникс.

Вдовесок к тому, что «Паразиты» стали «Лучшим фильмом», профессионалы назвали его еще и «Лучшим международным фильмом». Они обошли четырех сильнейших конкурентов: «Тело Божие», «Страна меда», «Отверженные» и «Боль и слава». Кино взяло «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а теперь это еще и первый южнокорейский фильм, который получил «Оскара» в этой номинации. Его режиссер Пон Джун-Хо еще на красной дорожке анонсировал, что напьется после церемонии. Теперь-то уж точно есть повод!

Но это еще не все. «Лучшим режиссером» тоже назвали автора «Паразитов» Пона Джун-Хо. Ему удалось обойти Квентина Тарантино, Сэма Мендеса, Тодда Филлипса и Мартина Скорсезе. Пон признался:

— После того как мы выиграли в номинации «Лучший международный фильм», я уже думал, что можно расслабиться, что нам уже хватит. Я буду пить до утра (Пон, волнуемся за вашу печень! — Прим. ред.).

Также Джун-Хо признался в любви к Тарантино, процитировал Скорсезе, Филлипса и Мендеса назвал «великими». А еще сказал, что взял бы техасскую бензопилу, разделил полученный «Оскар» и раздал всем по кусочку.

Пон Джун-Хо. Фото: Reuters

«Лучшим оператором» закономерно стал Роджер Дикинс, который сделал что-то невозможное с визуалом антивоенной драмы «1917» (про «снято одним кадром» мы уже даже молчим).

Все фильмы в номинации «Лучший оригинальный сценарий» просто соус, но «Оскар» таки ушел «Паразитам». А вот «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» отправился Тайки Вайтити за «Кролика Джоджо». Вайтити сказал, что статуэтка неожиданно легкая! А еще поблагодарил маму за то, что она дала почитать ему книгу Кристины Лененс «Птица в клетке», которую он впоследствии и адаптировал.

Пробежимся по техническим номинациям. Награды за «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука» (sound editing) укатила спортивной драме «Ford против Ferrari». Приз за «Лучшее сведение звука» (sound mixing) по мнению академиков отошел команде картины «1917». Там же, в «1917», по мнению академиков, еще и «Лучшие визуальные эффекты». Награду «Лучший грим и прически» забрала команда картины «Скандал». Кстати, с 13 февраля фильм выходит в прокат, сходите и убедитесь, что парик Николь Кидман творит чудеса! А если серьезно, дело в Шарлиз Терон, на месте все поймете.

«Лучшим анимационным фильмом» стала «История игрушек 4». А «Лучший короткометражный анимационный фильм» — и это «Хэир лав». Его, кстати, уже можно посмотреть онлайн. Дуэт из «Арахисового сокола» — Шайа Лабаф и молодой актер с синдромом Дауна Зак Готтзаген — объявили «Лучший короткометражный фильм»: им стало «Окно напротив».

В номинации «Лучший художник-постановщик» победу одержал «Однажды в… Голливуде». Говорят, Тарантино удалось с пугающей точностью воссоздать атмосферу Америки 1969 года (так что очень за него радуемся). А «Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» улетел кружевной экранизации «Маленьких женщин».

«Лучшим документальным фильмом» становится «Американская фабрика». «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)». Оба фильма-победителя сняли режиссеры-женщины.

Что касается музыкальных наград, «Джокеру» Тодда Филлипса досталась статуэтка за «Лучший саундтрек», а «Лучшей песней» стала I’m Gonna Love Me Again Элтона Джона из «Рокетмена».


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