Для белорусов подорожают письма и посылки за границу 1 10.02.2020, 8:19

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«Белпочта» озвучила новые тарифы.

Тарифы на пересылку международных почтовых отправлений (письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS) повысятся с 12 февраля, сообщили interfax.by в РУП "Белпочта".

"Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5 процентов", - говорится в сообщении национального оператора почтовой связи.

"Деятельность РУП "Белпочта" направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях", - прокомментировали представители предприятия.

Изучить изменившиеся тарифы можно будет с указанной даты на сайте Белпочты.