БГК имени Мешкова победил «Мотор» в матче Лиги чемпионов 10.02.2020, 8:28

Фото: БГК имени Мешкова

В составе украинского чемпиона отличились белорусские гандболисты.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил на выезде украинский "Мотор" со счетом 36:33 в матче Лиги чемпионов, сообщает БелТА.

На протяжении всей встречи в Запорожье игра была равной, но в итоге все же сильнее оказались чемпионы Беларуси. Первую половину игры брестчане выиграли с минимальным преимуществом - 18:17, а после перерыва увеличили свое превосходство до трех мячей.

Самым результативным у победителей стал Александр Шкуринский, в активе которого 10 мячей. В составе украинского чемпиона отличились белорусские гандболисты: Борис Пуховский забросил 6 мячей, у Максима Бабичева 2 точных броска.

Благодаря этой победе БГК набрал 6 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице группы В. Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 15 февраля в гостях у французского "Монпелье", который в 11-м туре одолел у себя дома польский "Виве" из Кельце - 25:24.

Результаты остальных встреч: "Порту" (Португалия) - "Веспрем" (Венгрия) - 24:31, "Киль" (Германия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 34:23.

Турнирное положение в группе В после 11 туров: "Киль" - 18 очков, "Веспрем" - 16, "Монпелье" - 13, "Виве" - 12, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, БГК имени Мешкова - 6, "Мотор" - 4.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.