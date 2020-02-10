Двое в лифте - я и Путин Игорь Яковенко

10.02.2020, 8:43

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

«Лифтовой рейтинг» очень полезен для понимания того, что происходит в РФ.

Забавная акция блогера, повесившего в лифте портрет Путина и реакция на этот портрет жильцов дома намного лучше любых "рейтингов" показывает отношение к "национальному лидеру" и дает повод задуматься о состоянии политического лидерства в России и в мире. В качестве собеседников в этом думании приглашаю двух людей, живших в разное время в разных странах, что не мешает им сегодня быть крайне полезными участниками этого разговора.

"Брань – это смерть, это бывшая молодость, ставшая старостью, это живое тело, ставшее теперь трупом. Брань – это "зеркало комедии", поставленное перед лицом уходящей жизни, перед лицом того, что должно умереть исторической смертью. Михаил Бахтин.

"Комедия, как мы сказали, это воспроизведение худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде. Смешное – частица безобразного. Смешное – это какая-нибудь ошибка или уродство, не причиняющее страданий и вреда, как, например, комическая маска. Это нечто безобразное и уродливое, но без страдания". Аристотель.

Итак, отправной точкой наших сегодняшних размышлений будет забавная акция блогера, это канал на ютубе "Блог бабули" и в качестве автора называют Башира Дохова.

Вербальное оформление реакций жильцов дома от внезапной встречи с президентом Российской Федерации было различным, но все они находились в одном диапазоне. От резко негативной: включая матерное, эмоциональное - "Это худшее, что могло случиться с нашим домом!" или "Черта с рогами повесили!" - до недоуменной: "Зачем он здесь?", или даже сочувственной: "Тебя же просто изничтожат! Кошмар какой-то!".

Сначала о самом этом видео. Уже появились гипотезы, что это актеры и все это постановка. Что маловероятно, поскольку это пранкерский канал и там на двух других видео тоже розыгрыши, причем явно не с участием актеров. Единственно, где наверняка присутствует режиссура, так это в нарезке наиболее ярких реакций. Ну так это так вообще устроена журналистика, которая реагирует не на каждое из триллионов событий, происходящих в мире ежесекундно, а выбирает из них и превращает в новости немногие по определенным критериям. Так что я отношусь к этой акции как к своеобразному "лифтовому рейтингу", пусть и условному и с многочисленными оговорками.

И для меня этот "лифтовый рейтинг" однозначен. И он позволяет вполне однозначно оценить и отправить в мусорную корзину все рейтинги ВЦИОМа

Причем, как и подправленные, так и те, которые пришлось поправлять.

Вот все эти рейтинги должны быть отправлены в мусорное ведро, а весь ВЦИОМ должен быть отправлен на биржу труда. Будем надеяться, что после смены режима опыт работы во ВЦИОМ станет "волчьим билетом" в сфере социологии, как это произошло после распада СССР с людьми, работавшими в советской торговле.

Прежде чем перейти к главному, еще об одной реакции на "лифтовый рейтинг". Очень ожидаемая реакция от Аркадия Бабченко. Вот человек посмотрел то же, что только что посмотрели и мы с вами. И выдал реакцию: "Неисправимые рабы. Абсолютно. Даже в лифте". Оказывается, вот все эти люди, в отличие от Бабченко, "абсолютно неисправимые рабы" потому, что "ни один не сказал, что думает по-настоящему". Вот те кто на портрет Путина сказали "черт с рогами", или "это худшее, что могло случиться с нашим домом после ремонта" или просто матерно выругались, - они так не думают. И только Бабченко знает, что все эти люди "думают по-настоящему"…

Теперь о более серьезных вещах. Когда Путин пришел к власти 20 лет назад только сравнительно небольшая часть россиян вслед за Шендеровичем увидели в нем отвратительного и смешного крошку Цахеса. Сегодня уже совершенно аполитичные люди его воспринимают вот так:

"Вот это сегодня и есть настоящий Путин в восприятии все большего числа россиян. Не думаю, что сегодня отличное от статистической погрешности число россиян могут всерьез воспринимать когда вот это существо забивает рекордное число шайб в хоккейном турнире. Путин моложе меня, но не намного, нам с ним под 70 и в этом возрасте смешно не то, что пожилой человек не выглядит как юный Апполон, а то, что пожилой человек пытается пыжиться… Путин смешон, когда плохо зная историю, рассуждает на исторические темы. Поскольку со времен Аристотеля известно, что в основе комического всегда лежит несоответствие, то каждый, кто занимается не своим делом изначально смешон. Путин занимается не своим делом уже давно, а дело, которым он занимается последние 20 лет уж совсем несоразмерно его масштабу"…

Предлагаю примерить "лифтовый рейтинг" на других политических лидеров.

На Сталина в 1937 году:

На Хрущева в 1960 году:

На Горбачева в 1987 году:

На Трампа сегодня:

"Лифтовый рейтинг" в качестве мысленного эксперимента полезен для понимания того, что вообще происходит с тем явлением, которое принято называть "политическим лидерством".

Давайте попробуем разместить Путина в любую имеющуюся типологию политического лидерства. Втиснуть Путина в триаду Вебера: традиция, харизма, легальное лидерство невозможно по причине полного отсутствия всех трех признаков. Попробуем другие типологии. Политолог Сесил Джибб построил типологию на основе эмоционального отношения к лидеру:

Сесил Джибб На основе эмоционального отношения к лидеру его последователей формулирует три типа лидеров:

- "патриарх", по отношению к которому члены общества испытывают одновременно чувство любви и страха;

- "тиран", в отношении к которому доминирует чувство страха;

- "идеальный" лидер, к которому испытывают симпатии большинство социальных групп.

А куда девать лидера, над которым в основном смеются и он держится только потому, что зачистил до блеска политическое поле и его просто некому выкинуть.Вот еще типология от французского политолога Жана Блонделя.

Жан Блондель:

"Спасатели" - (У. Черчилль, Ш. де Голль); "Патерналисты" и "популисты" - (О. Бисмарк, И. Сталин); "Идеологи" - (Мао, А. Гитлер) "Успокоители" - (Д. Эйзенхауэр)

"Пересмотрщики" - (Р. Рейган, М. Тэтчер); "Реформаторы" - (Ф. Рузвельт)

Куда, в какую ячейку можно поместить Путина? Точно не идеолог. Не реформатор. Поначалу для кого-то, кто был напуган устроенными самим Путиным взрывами и сильно пострадал в 90-е, Путин воспринимался как "спасатель", для некоторых он был "патерналист" и "популист". Сейчас не осталось ни единого признака, присущего любому из этих типов.

Для тех, кто до сих пор верит в какую-то путинскую "харизм", "рейтинг" и прочую чертовщину от ВЦИОМ и других лженаучных заведений, я предлагаю посмотреть несколько секунд видео, записанное в ноябре 2011 года, когда Путин был премьером и его популярность, якобы, была на пике. Это когда освистали Путина на соревнованиях по боям без правил.

Тут ведь важно, кто свистел и гудел. Это не студенты "вышки" и не профессура, и не хипстеры какие-то. Это люди, которые пришли посмотреть на бои без правил, то есть на то, как наш центнер накачанного мяса бьет кулаками и ногами по голове центнер американского накачанного мяса. Эта публика на боях без правил вот таким свистом и гулом реагирует на запрещенный удар в пах, если рефери его не заметит.

То есть Путин для этих людей – это удар в пах.

Советую обратить внимание на самый популярный комментарий к этому видео: "Эх, Федя (обращение к Федору Емельяненко, который победил в этом бою и стоял рядом с Путиным в ринге – И.Я.), ты ж мог одним ударом изменить судьбу России!". Путина не уважает и не поддерживает в России никто. Ни в одной социальной группе.

Власть Путина держится на трех компонентах.

1. Тотальная ложь, хаотизация и разрушение сознания россиян в результате невиданной в истории по своей мощи информационной войне, которую путинский телевизор ведет против сознания своего собственного населения.

2. Тотальная коррупция, ставшая основой режима, благодаря чему властная элита, включая силовиков, находится на "крючке" и живет "в постоянно мокрых штанах".

3. Тотальная зачистка политического, гражданского и медийного полей, сопровождаемая искусственно созданной импотенцией протеста благодаря внедрению в сердце левой части протеста разлагающегося трупа КПРФ, а в сердце либеральной части протеста – отравленного корпуса "либеральной тусовки", которая постоянно парализует протест, уводит его за ложными маяками, манит "болотными огоньками" - то зовет идти за Прохоровым, то – за Собчак, то еще за кем-то…

Такой конструкции опор власти не одна типология не предусматривает.

Но есть еще одна, возможно, самая главная опора путинского режима. Зададимся вопросом: а смог бы Путин так разгуляться по мировому буфету, если бы на политической сцене был, например, Черчилль? Или Рейган? Или Тэтчер? Ну-ка, Владимир Владимирович, расскажите-ка похабный анекдотец в духе поручика Ржевского баронессе Тэтчер! Я бы очень хотел на это посмотреть. Поскольку Маргарет Тэтчер умела взглядом сбивать с ног. Очевидно, что с любым из этих лидеров путину было бы очень не просто…

Руины, в которых находится институт политического лидерства не только в России, требуют осмысления. И требуют какой-то новой современной политической теории. Я, естественно, не претендую на создание такой теории, но как журналист и социолог хочу задать вопросы людям, с которыми эти проблемы можно обсуждать и осмысливать.

Игорь Яковенко, blogspot.com