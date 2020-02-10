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Лукашенко пребывает в растерянности

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  • 10.02.2020, 8:58
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Лукашенко пребывает в растерянности
ФОТО: BELTA

О «нефтедолларах» для подпитки режима придется забыть.

В отношениях Москвы и Минска наступил «момент истины» – из «братских» они постепенно будут трансформироваться в рыночные. Населению Беларуси придется затянуть пояса, пишет с статье на сайте ng.ru журналист Антон Ходасевич.

Официальная информация о переговорах в Сочи правителей Беларуси и РФ Лукашенко и Путина скупая – они провели вместе восемь часов, сыграли в хоккей, повспоминали «пакости из общей давней истории». Единственная договоренность – о цене газа для Беларуси. «Мы договорились сохранить порядок поставки газа на условиях 2019 года», – озвучил итоги замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Это значит, что 1 тыс. куб. м газа будет стоить Беларуси 127 долл.

По нефти договориться не удалось. «Мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране», – дипломатично высказался об этом результате Дмитрий Козак. «Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются», – пояснил он так, как будто до этого Москва и Минск десятилетиями не жили по неким мало кому понятным схемам расчетов. Например, удешевление газа за счет поступления в белорусский бюджет таможенных платежей от экспорта 6 млн т нефти, так называемая перетаможка.

Для белорусских властей такой итог означает, что контрактов на поставку нефти из России на белорусских условиях нет, а значит, доходов от нефтепереработки тоже, обязательства перед зарубежными потребителями нефтепродуктов также под вопросом. Тех объемов нефти, которые обещают поставить компании Михаила Гуцериева, хватит лишь для того, чтобы худо-бедно закрыть потребности внутреннего рынка. Белорусские НПЗ, судя по всему, продолжат работать с загрузкой в 50%. Поиски альтернативных поставщиков и проработка схем поставки требуют времени, а их экономическая эффективность вызывает большие сомнения у аналитиков.

Поэтому нефть, очевидно, придется покупать по мировым ценам, хотя и у российских компаний. «Поскольку нефть двум прожорливым белорусским НПЗ нужна позарез, то Минску волей-неволей придется идти на российские условия ее поставки. Ну, может, чисто символически удастся сбить чертову премию, – рассуждает политический обозреватель Александр Класковский. – Коллапса нефтепереработки не будет, но и о ее прежней прибыльности придется забыть».

Сейчас власти Беларуси пребывают в некоторой растерянности, в окружении Лукашенко нет понимания того, что делать дальше.


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