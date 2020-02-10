закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 9:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Можно я пять рублей с этой зарплаты отдам, а пять со следующей принесу?»

2
  • 10.02.2020, 9:05
  • 2,486
«Можно я пять рублей с этой зарплаты отдам, а пять со следующей принесу?»
Фото: onliner.by

Один день из жизни белорусской глубинки.

Дело было несостоявшейся зимой. Мы отъехали километров 50 от Могилева и попали в другой город — город, где долго и упорно разрабатывается план побега. Об этом здесь часто перешептываются и даже не стесняются говорить вслух. Главное, чтобы без конкретных имен, потому что конкретные имена — это конкретные последствия. В общем, мы приехали в Чаусы — небольшой райцентр, знаменитый своими биатлонистами и песней про маршрутку. Один день из жизни глубинки — в репортаже onliner.by.

Вообще-то, не так уж Чаусы и гордятся своими знаменитыми земляками. На сайте райисполкома в разделе «Мы ими гордимся» есть два члена национальной команды страны по биатлону, один начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома и один Герой Советского Союза. Никаких упоминаний про маршрутку, бит, который бьет пульсом, и другие подвиги Екатерины Иванчиковой ни в городе, ни на сайте райисполкома не имеется. В общем, Чаусы гордятся тобой, пока ты в Чаусах.

Сейчас городок, как и вся страна, находится в состоянии паузы и тихонько наблюдает за тем, что будет дальше. Если сейчас зима, то что будет летом? А если сейчас осень, то когда начнется зима? Как бы то ни было, горожанин-шатун косолапит по вылизанным соответствующими службами дорогам и только изредка оглядывается по сторонам в попытках осмыслить происходящее. Происходящее осмыслению не поддается и гонит горожанина прочь с чистеньких улиц восвояси.

«Все уже давно в России сидят»

Чаусы мало чем отличаются от привычного жителю Беларуси скромного райцентра: Ленин, райисполком, трехэтажная застройка, частный сектор, банки, рынок. Из всего этого набора ценностей и достопримечательностей выбивается яркая табличка-указатель с интригующей надписью «Чаусский бизнес-центр».

В сознании сразу всплывают удивительные картины, ноги сами семенят к воображаемой «стекляшке» с кучей офисов, клерков, широкополосным интернетом и даже кофемашиной в каждом опенспейсе. Какой-то подвох ощущается уже снаружи бизнес-центра, потому что реальность несколько отличается от картинки, нарисованной в воспаленном сознании. Чаусский бизнес-центр выглядит так:

Внутри мы обнаружили торговые павильоны и очень грустных предпринимателей в них. Предприниматели попросили не демонстрировать их грустные лица, чтобы уважаемый читатель тоже вдруг не загрустил, но кое-что рассказали про чаусский бизнес и обстоятельства, в которых он существует.

— Очень много народу, как везде! — встречает нас женщина с грустными глазами и полным павильоном дешевой, но невостребованной одежды.

— Шутите, наверное?

— Ну а что вы спрашиваете? Мало людей, а еще ж и зима… Сейчас вообще редко приходят. Если только сильно надо, если в долг. Плохо у нас живут… Зарплата — это рублей 300, ну, может, 400. В Могилев? А туда разве накатаешься? Это еще за общественный транспорт накиньте расходы или на машину. Люди пробуют, но тоже не сахар. Раньше мы сюда и подороже вещи возили, но смысла сейчас нет. Люди не берут уже.

Здесь же выясняется страшная правда про чаусский бизнес-центр. Торговые площади здесь сдает в аренду райисполком. Сейчас функционирует только левая сторона этого удивительного пространства, а в правой идет ремонт, после которого там поселится погибель всякого «ипэшника».

— Говорят, там узбеки будут… — вздыхает женщина, и глаза ее покрываются грустью еще гуще. — Больше конкуренции. И так тяжело. Аренда — 12 рублей за «квадрат» в месяц. Коммунальные уплати, товар закупи. Ну на жизнь что-то остается, но если газовую плиту или телевизор надо покупать, то я уже в рассрочку беру. Дети выросли: дочка здесь, а сын в Минске. Окончил военную академию, тысячу получает, но говорит, что за такие деньги уже не хотят работать. Правда это? А нам бы было очень хорошо! Тысяча…

В соседнем павильоне процветает инновационный бизнес. Местная предпринимательница решила заняться благодарной целевой аудиторией и соорудила аккаунты в Instagram и «ВКонтакте», через которые невидимая чаусская молодежь может купить себе что-нибудь модное и дешевое.

— С молодежью у нас, конечно, беда: работать негде, — качает головой невидимая «ипэшница». — Куда едут? Вон у меня муж месяцами в России сидит.

— Хорошие деньги привозит?

— Не особо. У него там друг запчастями занимается, а муж мой помогает. А здесь… Человек приходит покупать футболку за 10 рублей и говорит: «Можно я 5 рублей с этой зарплаты отдам, а 5 со следующей вам принесу?» Или вот бабушка внуку толстовку покупала: попросила 11 рублей сразу заплатить, а 11 со следующей пенсии принести. «Не доживем, если сразу отдадим», — говорит. Бывает, что потом годами эти деньги отдают. В милицию? Вы шутите? Таня, ты хочешь интервью дать? — предпринимательница ловит взглядом коллегу.

— Ай, не, я злая на всю эту жизнь. Не хочу никаких интервью! Полдня прошло, а у меня вообще ни копейки! — огрызается та и убегает в свой павильон.

— Я не могу понять… — возвращается к простой бытовой арифметике наша невидимая собеседница. — У мужа брат в Минске работает, приезжает — в шоке от наших цен! Говорит: «Почему у вас цены выше, чем у нас на „Жданах“?» Удивляется, короче. А зарплаты у нас никто не получает: я когда деревенских слушаю, так вообще жить не хочется. Они там два раза по 70 рублей получат и живут. 500 рублей, мне кажется, вообще никто здесь не получает.

«Сходишь один раз в кафе и потом месяц сидишь голодный»

Признаки жизни в Чаусах проявляются ближе к рынку и автостанции, которые плечом к плечу создают иллюзию движения в городке. Здесь же стоит фуд-трак: местный предприниматель застолбил самое бойкое место, и теперь прохожий или продавец с рынка может ухватить кусочек пиццы за 3 рубля или согреться чаем. Конкурентов у смекалистого предпринимателя не нашлось, так что монополист собирает возле фургончика весь бомонд.

Сам рынок давно опустел. В смысле здесь по-прежнему стоят и торгуют люди, но это, кажется, вообще единственные обитатели рынка, еще по инерции продолжающие бизнес, от которого мало что осталось.

На улице встречаем мужчину в косухе, который похож на старорежимного рокера и хотя бы внешним видом немного выделяется на общем фоне. Андрей приехал в родные Чаусы в отпуск.

— Если бы мы хорошо жили, я бы отсюда на работу не сбежал. Раньше в мелиорации работал, на десятой базе на автобусе, потом уехал в Могилев в турагентство, а потом и оттуда пришлось бежать. Сейчас в России дальнобойщиком катаюсь. Семья здесь — я там. Дочка уже отучилась и в Кировске по распределению работает врачом. Врач хороший — ну и получает хорошо. Короче, в родительской помощи уже не нуждается. У нее еще и муж хорошо зарабатывает. На хлеб с маслом хватает, даже более того.

Счастливый Андрей в косухе растворяется в классических чаусских пейзажах, а мы следом встречаем еще одного главу семейства, только уже совсем местного. Роман прогуливается по центральной площади с коляской и с охотой рассказывает нам про происходящее в родном городе. Только при одном условии: никаких фотографий.

— Как в Чаусах? Никак! Рублей 400 — это максы, но и то это надо какие-то знакомства. Среднюю, может, и рисуют рублей 800: берут зарплату председателя райисполкома, колхозов и рисуют. Я ж работал инженером в отделе образования: 350 рублей! Маленький ребенок, съемная квартира за $60… Как-то выживали. Сейчас устроился в психоневрологический дом-интернат санитаром — около 600 выходит. Но туда влезть практически нереально.

— А как вы влезли?

— Ну… Как-то так. Жена еще в декрете, декретных рублей 400.

— На тысячу вдвоем нормально выживать?

— Ну как нормально… Да не нормально. Хотелось бы и съездить куда-то, и машину получше купить. А тысячу эту и не замечаешь, как уходит. Сейчас практически все в Россию уехали: кто помоложе, на фуру сел. Я работал в России: месяц там сидишь с восьми до восьми каждый день. Приезжаешь домой — вроде бы полторы тысячи долларов привез, но месяц тебя тут не было. Туда-сюда — и нет этих денег, а уже нужно обратно ехать. Все бегут кто куда, и мы переезжаем в Могилев. Родители помогли: квартиру купили. Сами бы мы годам к 50 ее себе позволили. А в Могилеве получше: работу предложили за полторы тысячи рублей. Так уже и попроще: квартира своя, с декретными выходит почти две тысячи рублей.

А здесь и делать-то нечего. Вот кафе… Заходишь отдохнуть с друзьями вчетвером — там бутылка водки 18 рублей стоит. А что нам бутылка на четверых? Надо по две на лицо. Плюс закуска. Вот и получается: один раз сходил — потом весь месяц сидишь на сухарях. Вот так и ходим по улице друг за другом. Вот для детей здесь секции есть: футбол, биатлон, хоккей, волейбол. А дискотеки нет. В «Лиге» танцпол четыре на четыре, там не развернешься. А вышел пьяный на улицу пройтись — тебя сразу под ручки и в милицию.

Мы обошли весь город: поговорили про самые крутые тачки в городе с мужиками в автосервисе, посмотрели на будоражащую сознание и воображение наружку в чаусском общепите, зашли познакомиться с председателем райисполкома, но он, как назло, куда-то отъехал. Когда все тропинки уже были протоптаны, а рассказы у местных жителей закончились, мы взяли курс на «Светлый путь».

«Это разве женская работа? Руки вон все потрескались…»

Центр сельсовета — агрогородок Каменка — находится недалеко от Чаусов. Это обычная белорусская деревня, в которой местные сразу же оглядываются на каждого приезжего. В Каменке до сих пор кое-как сражается с судьбой и другими обстоятельствами непреодолимой силы хозяйство с невероятно оптимистичным названием «Светлый путь Агро». Назло мнению про корабль и его название «Светлый путь» на сайте райисполкома фигурирует в списке неплатежеспособных организаций, участвующих в реализации указа №253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», по состоянию на 1 октября 2019 года. Как именно оздоравливали организацию, остается загадкой, но сейчас на первом этаже конторы висят контакты управляющего в производстве по делу о банкротстве ОАО «Светлый путь Агро».

Но все это нюансы, которые если и касаются простого рабочего человека, то только в перспективе, а сейчас этот рабочий человек продолжает свой скорбный труд и накладывает вилами на телегу корм для скота. Оторвать его от работы не так просто, но у нас получается это сделать.

— Как тут платят? — дядька поворачивается к нам лицом, отражающим весь его нескромный жизненный опыт, пока его коллега, у которой из-под шапки выбиваются длинные светлые волосы, продолжает орудовать вилами. — Первого числа только отдали за октябрь и ноябрь. Сколько вышло, я вам не скажу, потому что давали то 100, то 50 рублей. Я уже не понимаю, какую часть дают и за что. Непонятки кругом. В бухгалтерию зайдешь — они там что-то тебе напишут. Так и живем. А что сделаешь, если председатель говорит, что у него нет денег? Работы в Каменке больше никакой, только колхоз. А работать тяжко! Это я здесь уже 15 лет, привыкший, а девушке как? Это разве женская работа? Руки вон все потрескались… Ай, не буду я вам больше ничего говорить. А то скажут, что набрехал абы чего! А я не брешу, чего я брехать буду? Просто зачем это мне? Наверное ж, спросят, а мне еще до пенсии — без добавок три, а с добавкой шесть. Тяжко? Ну как тяжко? Е-мое, работаю ж! Вот ей тяжко, а мне нет. Это ж надо постоянно скотину руками кормить. Ну вот руками загрузил и руками раскинул. Сараи такие маленькие, что транспорт не заедет.

Наш безымянный собеседник когда-то давно работал в Могилеве. Что было потом? Развал Советского Союза — именно в этом он видит причину своего попадания в Каменку.

— То иди на работу, то не иди на работу, то ждите чего-то. А чего ждать, когда в общежитии живешь? Выпил — а тут звонят на работу идти. А какой из меня работник? Ну и предложили уволиться. Начальник цеха увольнял и плакал, — дядька делает широкий взмах вилами и вытирает пот со лба. — Но тут летом мы нормально получаем. Чистыми, когда коров пасем, по 800 выходит. Так это нормально! А сейчас что? Я даже не знаю, ну, 400 выходит, наверное. «Грошы» неплохие, но просто с задержкой. Было у меня 560, потом 480, а за этот месяц уже не знаю: не ходил в контору, не спрашивал. А когда задерживают, так на пенсию жены живем или в долг в магазине берем, а потом отдаем с зарплаты. Ну а как еще?

Вообще, «Светлый путь Агро» нечасто фигурирует в новостях. В 2018 году местная районка рассказывала про чествование тружеников села: тогда награды от районных чиновников получали комбайнеры и начальство организации. В том же году на ферме «Светлый путь Агро» произошел взрыв котла, в результате которого погиб сторож. У работников есть своя теория насчет этого взрыва, но озвучивают они ее строго шепотом. А в конце прошлого года был спортивный праздник «Белорусская лыжня — 2019», на котором сотрудник «Светлого пути Агро» занял второе место в категории «Мужчины 30—39 лет». В общем, дела как-то идут.

— Дедушка, иди сюда! Щас он вам петицию расскажет! Дедушка! — дядька вместе со своей умаявшейся коллегой нагрузил полную телегу корма и готов ехать. Но перед этим зовет своего друга Алексея, который должен рубануть правду-матку. Леша рубит: мы лишь немного сгладили его прямую речь словами, близкими по смыслу.

— Як нам здесь работается? Да хреново! Зарплату не дают, на хрен! Дают проценты. Как жить? Сухари сушить, на хрен. А больше что ты сделаешь? Покупаешь хлеб и сушишь сухари.

— У меня-то пенсия у жены, мне легче намного, — вступает в диалог с Алексеем его друг.

— А у меня жена тоже здесь работает. Мужскую работу делает! А внучка в школе учится, что-то купить надо, а за какой хрен?

— Лешка, не ругайся ты так!

— А они не понимают, что ли?

— Ай, ну некрасиво же.

— Если бы те женщины жаловались и кинули работу раз, тогда б, может, толк был.

— А какой толк? Где он [председатель] что возьмет?

— А кого это волнует? Нашел бы, не бойся! На день только кинул бы доить — нашел бы «грошы». Это у нас просто люди такие, что ничего не хотят.

— Ну а скот виноват, что ли?

— Не виноват!

— А давай я не приду сегодня и ты не придешь. И что это будет?

— Ну и все, конец!

— Ну и коровы подохнут…

«Светлый путь» скрывается из виду. Чаусский район снова погружается в спячку, и раздраженный то ли постоянным ненастьем, то ли жизнью горожанин-шатун опять косолапит по чистеньким улицам родного города. «Нам сказали мести, мы и метем», — разводят руками безымянные дворники, наполняя свою работу сакральным смыслом.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников