Поселок «Солнечный»: как проект обернулся одной из самых скандальных строек десятилетия 10.02.2020, 9:11

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Фото: Александр Ружечка

Что не так с поселком таунхаусов?

Во второй половине тучных 2000-х, когда цена квадратного метра брала новые высоты, девелоперы замахивались на смелые проекты. Одним из них стал поселок таунхаусов Солнечный — первая попытка построить в пригороде Минска жилой район на западный манер. Комфортные квартиры в два-три уровня без соседей сверху, индивидуальные гаражи и лужайки, автономные инженерные сети и своя социальная инфраструктура — компания «Вигеврострой» обещала совершенно новый уровень жизни для обеспеченных белорусов (таунхаусы продавались по $190 тысяч и даже дороже). Кто бы мог подумать, что громкий и красивый проект обернется одной из самых скандальных строек десятилетия и станет ассоциироваться с земельными махинациями, до неприличия затянутыми сроками и удручающим качеством строительства. В прошлом году в Солнечном сдали последний дом. Журналисты onliner.by съездили в поселок, чтобы посмотреть, каким он получился и какие проблемы остались не решены.

Краткая история Солнечного

Застройка площадки возле урочища Куропаты началась в конце 2000-х. По инвестдоговору «Вигеврострою» (подразделение «Арэсы-Сервис») выделялось 38 гектаров для возведения жилого комплекса на 180 тысяч кв. м.

Одним из первых скандалов стали махинации с продажей земельных участков — в 2010 году бывший директор компании-застройщика был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Поселок должен был состоять из двух очередей. Первая — таунхаусы и одна пятиэтажка. Вторая — целый комплекс пятиэтажных домов и объекты социальной инфраструктуры. Жильцам обещали детские ясли (школа-сад) на 340 мест, медицинский центр по типу ФАП, аптеку, кафе, РСЦ, продмаг и офисно-торговый центр.

«Вигеврострой» так и не смог приступить к застройке второй очереди Солнечного. Все свои неудачи застройщик связывал с запретом на освоение земель сельхозназначения. Компания потратила около $10 миллионов на инженерные коммуникации, мощности которых были рассчитаны в том числе на вторую очередь, однако ожидаемую прибыль от продажи квартир не получила.

Власти предложили застройщику альтернативный участок — сосновый бор между Солнечным и поселком Дроздово. Там можно было разместить 40 одноподъездных домов высотой 4 и 9 этажей, а также всю заявленную ранее социальную инфраструктуру. Местные жители выступили против, и проект завернули.

Жилые дома в Солнечном сдавались с большим отставанием от прописанных в договорах сроков. Порой ожидание ключей затягивалось на несколько лет, а затем новоселы долго воевали за устранение строительных «косяков». Среди самых частых жалоб — барахлящая вентиляция, замерзающий водопровод, затопление подвалов, протекание крыш и т. д.

Год назад стало известно, что площадку возле «Экспобела», где планировалась вторая очередь Солнечного, застроит МАПИД. Пахотные земли госзастройщику выделили по предложению правительства. Там должен появиться поселок на электроотоплении со своей инфраструктурой.

«Проще самим все переделать»

Впрочем, это лишь поверхностные впечатления от увиденного. При детальном рассмотрении проблемы поселка всплывают одна за другой. Качество построенного остается одним из больных вопросов. Мы пообщались с новоселами таунхауса, который был сдан в числе последних.

— Сложилось впечатление, что строители экономили буквально на всем, — рассказывает дольщик по имени Александр. — Окна поставили однокамерные — такие, которые уже, наверное, лет пять нигде не ставят. Входные двери — дешевые китайские, без какого-либо утепления и шумоизоляции, с хлипкими замками. Крыша протекала. Стены были неровные — с этим браком застройщик согласился даже без приезда на место. «Когда исправлять будете?» А в ответ: «Никак не можем помочь, у нас нет своей рабочей силы. Занимайтесь сами, если хотите нормально жить». Помогли только поддоном гипсовой штукатурки, да и той не хватило. По схеме электропроводка должна была быть с сечением 6 кв. мм, а по факту оказалось 4 кв. мм. Пришлось все переделывать. Водопровод также целиком подлежал замене.

— Короче говоря, проще и быстрее своими силами все переделать, чем ждать чего-то от застройщика. Заставить его исправить свой брак мы не можем, но самое удивительное, что не может это сделать и местная власть, — продолжает Александр. — Речь даже не о дефектах штукатурки и электропроводки. Есть проблемы посерьезнее — инженерные коммуникации поселка до сих пор не сданы на баланс обслуживающим организациям. Чиновники райисполкома ведут себя так, будто застройщик — это какая-то вышестоящая организация.

«Вместо 45 тысяч рублей компенсировали только 5 тысяч»

Один из дольщиков попробовал истребовать через суд причитающуюся ему компенсацию за задержку сдачи дома. За несколько лет просрочки набежала приличная пеня — 45 тысяч рублей. Грех не забрать такие деньги, но не все оказалось так просто.

— Вкратце история такая. Первый дом, где я строил квартиру, превратился в долгострой. Хотел было забрать деньги, а застройщик предложил квартиру в другом таунхаусе — якобы уже через месяц можно будет заселиться. В итоге этот месяц растянулся на два года, — рассказывает дольщик. — Добровольно застройщик ничего компенсировать не желает. Только через суд. Хотя с какой стати, если порядок выплат за несоблюдение сроков четко прописан в договоре?

Суд я выиграл, но мне присудили всего девятую часть от запрошенной суммы — 5 тысяч рублей вместо 45 тысяч. На суде застройщик пожаловался на трудное финансовое положение. Прокатило…

По качеству стройки все плохо: обратная тяга в вентиляции (это проблема всего поселка), ржавые радиаторы, «косяки» по части черновой отделки. Исправлять брак застройщик не спешил, а сейчас и вовсе собрался ликвидироваться. А как же пятилетний срок гарантии? Кто все это время будет нести ответственность за качество построенного? Выходит, любой застройщик может провернуть такой трюк: сперва «накосячить», а потом законно «слинять», устранившись от всех вопросов? Не пойму, как наше законодательство допускает подобное.

Какие проблемы остаются

В феврале 2014-го мы публиковали большую статью о Солнечном. К сожалению, спустя шесть лет многие проблемы поселка так и не решены.

— Инженерные коммуникации до сих пор не сданы на баланс обслуживающим организациям. Все это хозяйство обслуживается застройщиком не на должном уровне. В поселке периодически пропадает электричество, случаются засоры канализации и подтопления подвалов и квартир. Раз в год канализационную систему необходимо прочищать, от чего «Вигеврострой» самоустраняется, ссылаясь на нехватку средств, — говорит Людмила Гусарева, председатель правления ТС «Солнечный поселок».

Насколько известно жильцам поселка, «Водоканал» и прочие госорганизации не слишком-то горят желанием принимать коммуникации. Мол, недоделок еще хватает, а обслуживание дорогое.

— Не так давно мы узнали, что застройщик готовится к ликвидации. И если сейчас «Вигеврострой» еще худо-бедно что-то ремонтирует, то что будет дальше? Кому будут принадлежать сети, если их никто не хочет брать на баланс? — задается вопросами председатель правления ТС.

Из поселка по-прежнему только один выезд. Пересечение с трассой Колодищи — Заславль не оборудовано светофором. По утрам и вечерам машины идут по трассе сплошным потоком. Выезд затруднен (особенно поворот налево), отчего часто возникают аварийные ситуации и случаются ДТП. Напряжения добавляют фуры построенного неподалеку логистического центра.

Установить светофор жители Солнечного и Дроздово просили еще лет пять назад. Вроде бы опасность перекрестка признают и в ГАИ, и в райисполкоме, но регулирования движения как не было, так и нет. Сначала местные власти доверили установку светофора «Вигеврострою», затем — компании «Халекс», построившей логистический центр. И вот проект готов, но процесс снова буксует: из-за близости Куропат требуется организовать общественное обсуждение, оценить воздействие объекта на окружающую среду, провести экологическую экспертизу… Неужели подобные вопросы у нас в стране решаются пять лет?

Еще одна проблема — состояние дорожного покрытия на въезде в поселок. Застройщик так и не уложил второй слой асфальта. Ямы жильцы пытаются латать за свой счет.

Также застройщик не до конца благоустроил территорию, которая все еще находится у него в аренде. В новой части поселка есть участки с бурьяном до колена, открытыми люками и торчащими из земли проводами.

— Мы понимаем, что у застройщика было тяжелое финансовое положение. Но снимает ли это с него ответственность перед людьми, оплатившими 100% стоимости квартир? — рассуждает председатель правления ТС. — А что скажет «Арэса-Сервис»? Почему она не принимает на себя обязательства своей дочерней структуры?

За каждой проблемой Солнечного стоят обращения жителей в райисполком и облисполком, звонки на прямые линии, приемы в Минстройархитектуры, ГАИ и других ведомствах. Было даже обращение в Администрацию президента. 13 декабря прошлого года в райисполкоме был созван круглый стол и составлен протокол с девятью пунктами, где указаны основные проблемы поселка и расписаны сроки их устранения. До 18 января ливневая канализация должна была перейти на баланс «Водоканала Минского района», до 1 января «Минскводоканалу» надлежало принять хозяйственно-бытовую канализацию и водопровод. Эти и другие поручения все еще не выполнены.

Застройщик: «Забиваем последние гвозди в нашу контору»

Ситуацию с «ничейными» коммуникациями, разбитой дорогой и качеством строительства кратко прокомментировал директор ОДО «Вигеврострой» Сергей Поляк:

— Грубо говоря, забиваем последние гвозди в нашу контору и фактически уходим на ликвидацию. Проект Солнечного был рассчитан на две очереди. Вторую очередь нам не дали построить, мы не получили ожидаемую прибыль — вот корень всех проблем. Замечу, людей не кинули. Пусть с опозданием, но построили все, за что были заплачены деньги.

Сейчас мы готовим всю документацию для передачи сетей государственным обслуживающим организациям. Из-за чего возникла эта канитель? Наш объект расположен в Минском районе, а сети все подключены к городским, поэтому, как всегда, идет борьба между городом и районом. Город не хочет принимать. Но в свое время он же давал разрешение на подключение.

Сети в поселке давно функционируют. Мы их обслуживаем, не имея на это денег, и несем убытки. При передаче электроэнергии на поселок идут большие потери в кабелях. «Энергосбыт» выставляет нам счет. А я не имею права компенсировать эти потери за счет жильцов, требуя с них больше, чем предусмотрено тарифами. Что имеем? Прямые убытки для «Вигевростроя». Поэтому акционеры приняли решение идти на ликвидацию. Думаю, во время ликвидации будут действовать более жесткие приемы. Если сейчас госорганизации отмахиваются, то потом исполком заставит их принять и обслуживать сети.

Что касается ямочного ремонта, то мы заключаем договор с «Ремавтодором». На это деньги еще найдутся.

— Если застройщик ликвидируется, кто будет нести гарантийные обязательства в течение пяти лет с момента сдачи домов? Будет ли за это отвечать «Арэса-Сервис»?

— Вопросы к ней, конечно, будут как к совладельцу. А сетями должны заниматься госорганизации. Извините, больше сказать ничего не могу.

Комментарий в «Арэсе-Сервис» получить не удалось. Там лишь сказали, что на все вопросы по Солнечному уполномочен отвечать «Вигеврострой».