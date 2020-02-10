Жители Челябинской области РФ перекрыли дорогу из-за коронавируса 10.02.2020, 9:16

Бунт вспыхнул из-за того, что карантинный центр расположен слишком близко от жилых домов.

Жители Сосновского района Челябинской области перекрыли дорогу в карантинный центр из-за страха распространения коронавируса, сообщает svoboda.org.

Местные СМИ сообщают, что машина "Лада-Гранта" с медицинским крестом на борту направлялась в санаторий "Утес", где сейчас находится один из карантинных центров.

Около двадцати человек преградили ей путь, полагая, что в машине находятся граждане Китая с подозрением на коронавирус. По мнению собравшихся, центр расположен слишком близко к жилым домам.

В региональном Минздраве заверили, что вся территория "Утеса" огорожена, в санатории введен жесткий пропускной режим, а кроме того, никаких жилых домов рядом нет – центр стоит в сосновом бору. В ведомстве потребовали от собравшихся не мешать медикам делать свою работу.

Известно, что в "Утесе" сейчас обследуются шесть человек, один из них – гражданин Китая. Глава областного Минздрава Юрий Семенов подчеркнул, что он лишь находится под наблюдением и "не является больным".

Всего в Челябинской области из-за подозрений в заболевании коронавирусной инфекцией обследуют около двухсот человек.

На 8 февраля в мире от коронавируса нового типа, пришедшего из Китая, скончались 813 человек, заражены более 37,5 тысячи. При этом вылечились более двух с половиной тысяч пациентов. Медики отмечают существенную положительную динамику по этому показателю.

При этом абсолютное число умерших уже превысило число смертей от SARS – тяжелого острого респираторного синдрома, вспышка которого произошла в Китае в 2002–2003 годах.

Подавляющее большинство заболеваний и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая заболели более 300 человек, умерших единицы.

В России были зафиксированы два случая заражения новым вирусом, оба заразившихся – граждане КНР. За последние несколько суток новых случаев заболевания не выявлено.

Многие страны мира ограничили транспортное сообщение с Китаем и приняли другие меры безопасности.