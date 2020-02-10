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Нападения на наблюдателей, вбросы и карусели: как прошли «выборы» в Азербайджане

  • 10.02.2020, 9:32
Нападения на наблюдателей, вбросы и карусели: как прошли «выборы» в Азербайджане
Фото: trend.az

Досрочные выборы в Милли Меджлис инициировала правящая партия.

В воскресенье 9 февраля в Азербайджане прошли досрочные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Независимые наблюдатели сообщают о вбросах бюллетеней на нескольких участках в Баку, подвозе избирателей к местам голосования и отсутствии прозрачных урн для голосования, передает currenttime.tv.

Сообщается, что в город Кюрдамир подвозили избирателей из соседних деревень на машинах скорой помощи.

Глава "Института демократических инициатив" Акиф Гурбанов рассказал азербайджанской редакции Радио Свобода, что большая часть нарушений связана с давлением на независимых наблюдателей на участках.

"Им не дают задавать вопросы, разговаривать, и [на некоторых участках] им не разрешают покидать специально отведенные места. По сравнению с предыдущими выборами на этих давление более сильное и имеет массовый характер", – сказал Гурбанов.

Наблюдательница Жаля Байрамова рассказала, что на нее напали на участке №76 в Ленкорани. По ее словам, неизвестная женщина схватила ее за волосы и расцарапала лицо, когда Байрамова снимала происходящее на видео. Позже сотрудница избирательной комиссии на этом участке сказала, что Байрамова якобы снимала избирателя без разрешения.

Сообщается, что на части участков журналистам, как и наблюдателям, не дают вести фото- и видеосъемку. На некоторых из них нападают сотрудники избирательной комиссии.

Сотрудник Центра наблюдения за выборами и демократизацией Анар Маммедли рассказал, что большая часть ответственных за подсчет голосов на участках не знают избирательное право, и это тоже может быть причиной множественных нарушений.

"Они не знают процедур, и в результате мы видим нарушения в отношении наблюдателей и представителей кандидатов в парламент", – сказал он.

Почти сразу с открытием избирательных участков стало известно об одном из первых нарушений – кандидату в Милли Меджлис Бахтияру Хаджиеву не дали проголосовать на участке, на котором он зарегистрирован.

Досрочные выборы в Милли Меджлис инициировала правящая партия "Ени Азербайджан" в декабре 2019 года, хотя в парламенте ей принадлежали 70 из 125 мест. Президент Ильхам Алиев инициативу одобрил.

Нынешние выборы необычны еще и тем, что на телевидении не было дебатов. Бесплатно получить эфир могли лишь партии, у которых кандидаты зарегистрированы более чем в 60 округах. Остальным – только за плату. Поэтому вся агитация шла через социальные сети. Кандидаты также проводили личные встречи с избирателями в своих округах.


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