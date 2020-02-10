Карбалевич: Слова Крутого о ценах на нефть слишком оптимистичны 1 10.02.2020, 9:39

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Того ли хотел Лукашенко от переговоров с Путиным в Сочи?

Газ для Беларуси будет по цене прошлого года, нефть – на коммерческих условиях. Так выглядят результаты переговоров Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 февраля. В то же время первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил в воскресенье журналистам: «Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе».

Провал переговоров и излишний «оптимизм» Крутого для сайта zautra.by прокомментировал политолог Валерий Карбалевич.

— Что означает «коммерческая цена на нефть» для Беларуси?

— Это та цена, которую предлагали российские компании и в начале, и в конце прошлого года – это 83% от мировой цены плюс премия. Была информация, что премия составляет 10 долларов за тонну нефти, Лукашенко называл 15-16 долларов. Но это выгоднее, чем любая альтернативная нефть.

— Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой позитивно высказался о белорусско-российском сотрудничестве в торговой сфере. Оправдан ли этот позитив в словах Крутого?

— Дмитрий Крутой вообще оптимист. Такая у него работа. Я бы не стал серьезно относиться к его словам…

Россия сокращает экономическую поддержку. Она сейчас проявляется только в сравнительно терпимых ценах на газ. Да и на нефть, которая пока стоит для Беларуси ниже, чем мировые цены. С каждым годом экономическая помощь Беларуси со стороны России будет сокращаться.