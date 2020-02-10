Активисты провели перфоманс в поддержку Никиты Емельянова 1 10.02.2020, 10:16

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Его судят за солидарность с белорусскими политзаключенными.

Как известно в данный момент проходит суд над анархистом Никитой Емельяновым. Его обвиняют в том, что он, рискуя своей свободой, решили повлиять на свободу и внимание людей, находящихся в белорусских тюрьмах и зонах, пишет телеграмм-канал «Баста!».

Емельянов заявил в суде, что именно он забросал минский городской суд лампочками с красной краской.

Акция была приурочена к тому, что лукашенковский суд – это цитадель беззакония и исполнения приказов диктатуры в отношении оппозиционных активистов, у которой «руки в крови».

Акция у СИЗО-1, в проведении которой обвиняют Никиту, была посвящена солидарности всем белорусским политическим заключенным.

9 февраля активисты провели художественный проект с участием бывшего политзаключенного в поддержку Никиты Емельянова.

Продолжение суда над Никитой Емельяновым - сегодня в 10.30.