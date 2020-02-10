Добро пожаловать в клуб «третьего мира» 13 Дмитрий Орешкин, «Главред»

10.02.2020, 10:22

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ДМИТРИЙ ОРЕШКИН

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Кремль ведет Россию в список стран-изгоев.

Конституционное новшество, предложенное Путиным, которое предполагает примат национального законодательства над международным опасно очевидной тенденцией к изоляции России.

Очевидно повторение советской модели, которая предполагает, что страна строит свое собственное общество, и ей безразличны международные организации. Если ельцинская конституция была направлена на то, чтобы Россия становилась членом международного сообщества, и, в общем-то, это работало: признавались решения Европейского суда, работали наблюдатели на выборах и пр. В целом, Россия увеличивала свой престиж, вошла в "Большую восьмерку" развитых стран мира (хотя и была там в некоторым смысле "на приставном стуле").

Путинское "новшество", предполагающее доминирование российского законодательства над международным, – это явный признак того, что Путин пытается восстановить советскую систему приоритетов, построить кордон, или "железный занавес", и создавать свое собственное "счастливое будущее", где степень счастья будет обеспечиваться за счет контроля над информационным пространством, когда нам будут объяснять, каких результатов мы добились.

Если же говорить о внешней стороне, то это очевидный (и далеко не первый) шаг в сторону страны-изгоя, на которую смотрят с некоторой настороженностью, точно без симпатии и большого интереса, потому что примерно понятно, чего ждать от такой страны. Это предполагает изоляцию России, отставание от мирового процесса и создание замкнутого мирка по образцу Советского Союза. Ведь мы же в советские времена жили в замкнутом мире: у нас была своя валюта, свои источники информации, своя интерпретация истории, свои представления о будущем и прошлом. Сейчас Путин осознанно пытается все это восстановить. Если раньше он откатывался к советской системе инстинктивно, то теперь – осознанно: по-видимому, чем дольше он пребывает у власти, тем больше ему нравится советская модель управления.

А она ведет Россию в клуб стран если не "третьего мира", то уж точно ниже стран "второго мира". Этот процесс идет и сейчас, просто российские граждане его не замечают, находясь под влиянием одурманивающей пропаганды. Россия постепенно становится игроком уровня Турции, то есть региональной политической державой, не глобальной. Ее роль становится все менее и менее значимой.

Дмитрий Орешкин, «Главред»