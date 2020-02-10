Видеофакт: Ураган «Сиара» «пригнал» самолеты из Нью-Йорка в Лондон 10.02.2020, 10:36

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Стихия натворила бед в Европе.

Великобритания и Франция оказались под натиском сильного урагана «Сиара», который пришел с Атлантики, сообщает rosbalt.ru.

При этом одно из последствий шторма, который движется со скоростью 145 км/ч, не попало в разряд негативных. По информации BBC News, речь идет о рекорде, поставленном в ходе пассажирского перелета из Нью-Йорка в британскую столицу.

Под действием «Сиары» авиалайнер компании British Airways завершил рейс за 4 часа 56 минут. Ранее длительность таких рейсов превосходила 5-6 часов. Еще два самолета перевозчика Virgin долетели до Лондона за 4:57:00 и 4:59:00.

British Airways 777 makes touch and go landing at London Heathrow during storm Ciara (Video: BigJetTV). pic.twitter.com/OFPDkqMeCN — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 9, 2020

Тем временем метеобюро Британии опасается подтоплений. Транспортная обстановка в стране накаляется: отменены ряд авиа- и ж/д рейсов.

Мощные ветры также угрожают Франции. В 35 департаментах на севере республики повышен уровень метеоопасности. В Париже из опасений падения конструкций и деревьев закрыты Эйфелева башня и все до единого парки. В прибрежных районах возможны наводнения.

Сведения о пострадавших в настоящий момент не приводятся.

Ураган также сносил с места целые строения, в частности объект английского футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед».