КГБ: Игорь Шуневич не имеет отношения к «сахарному делу» 26 10.02.2020, 10:45

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Игорь Шуневич

Фото: belgazeta.by

Экс-глава МВД не является фигурантом уголовного дела.

Об этом «Cвабодзе» сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош.

Информация о возможном задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича в связи с так называемом «сахарным делом» появилась в конце прошлой недели. Разные источники сообщали как о возможном задержании Шуневича, так и о переводе его под домашний арест. Утром в понедельник 10 февраля ситуацию прокомментировали в КГБ.

«Игорь Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела, которое на данный момент находится в работе следственного управления Комитета государственной безопасности», - сказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Ранее информацию о возможном задержании Игоря Шуневича не смогли подтвердить в МВД и Следственным комитете.