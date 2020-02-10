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КГБ: Игорь Шуневич не имеет отношения к «сахарному делу»

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  • 10.02.2020, 10:45
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КГБ: Игорь Шуневич не имеет отношения к «сахарному делу»
Игорь Шуневич
Фото: belgazeta.by

Экс-глава МВД не является фигурантом уголовного дела.

Об этом «Cвабодзе» сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош.

Информация о возможном задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича в связи с так называемом «сахарным делом» появилась в конце прошлой недели. Разные источники сообщали как о возможном задержании Шуневича, так и о переводе его под домашний арест. Утром в понедельник 10 февраля ситуацию прокомментировали в КГБ.

«Игорь Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела, которое на данный момент находится в работе следственного управления Комитета государственной безопасности», - сказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Ранее информацию о возможном задержании Игоря Шуневича не смогли подтвердить в МВД и Следственным комитете.


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