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В Эстонии упростили получение гражданства детям

  • 10.02.2020, 10:57
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В Эстонии упростили получение гражданства детям

В упрощенном порядке получить гражданство Эстонии смогут 1523 ребенка.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила закон о предоставлении в упрощенном порядке гражданства детям серопаспортников и граждан третьих стран, пишет rus.postimees.ee.

Законодательные поправки, добренные Рийгикогу в конце января, предусматривают, что в упрощенном порядке получить гражданство Эстонии смогут 1523 ребенка.

Согласно принятым поправкам в упрощенном порядке эстонское гражданство может получить несовершеннолетний ребенок, один из родителей которого имеет иностранное гражданство, а другой - не имеет гражданства и, если один из родителей проживали в Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года.

Если несовершеннолетний, желающий получить эстонское гражданство, является гражданином другого государства, он должен заранее отказаться от гражданства этого государства. Решение правительства о предоставлении гражданства Эстонии вступает в силу через один день после того, как доказательство освобождения иностранного гражданства будет предоставлено уполномоченному государственному органу.


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