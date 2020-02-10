Курс биткоина впервые с октября превысил $10 тысяч 8 10.02.2020, 11:21

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Что влияет на стоимость криптовалюты?

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила отметку 10 тысяч долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи Bitstamp.

На максимуме курс криптовалюты достигал 10 179 долларов, однако затем немного снизился, передает РБК.

Издание указывает, что курс биткоина постоянно растет последний месяц, а общий рост за первые дни 2020 года составил 40%.

Аналитик Oanda Эд Мойя сложившуюся ситуацию объяснил готовностью ряда инвесторов вновь вкладывать деньги в рискованные активы на фоне сообщений о том, что вспышка коронавируса в Китае вскоре достигнет своего пика и влияние болезни на мировую экономику будет не столь значительным.

В свою очередь, Майкл Зонненшайн из Grayscale Investments возросший интерес к биткоину объяснил тем, что эта криптовалюта по-прежнему рассматривается инвесторами как некий запасной вариант на фоне растущих геополитических рисков.

Курс биткоина достиг максимума в декабре 2017 года, когда достиг 20 тыс. долларов. Однако в 2018 году интерес к этой криптовалюте несколько снизился, и к концу года она подешевела до 1400 долларов.