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В Беларуси сняли фильм о детстве Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз

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  • 10.02.2020, 11:23
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В Беларуси сняли фильм о детстве Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз

«Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят жители белорусского села.

В белорусском селе Подгорье сняли короткометражку про детство Джона Уика, главного героя одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз. Об этом пишет «Медуза».

Авторы видео — организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Так они пригласили Ривза в Минск: фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля.

О том, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович, можно узнать из третьей части кинофраншизы. VOKA Smartfilm нашли малую родину персонажа. О Джордани там не забыли.

«Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят воспитавшие сироту жители села Подгорье.

Организаторы фестиваля просят поклонников Джона Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану» (различия между Ривзом и сиротой Йовановичем авторы фильма логичным образом не делают).


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