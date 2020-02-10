«Я-то думал, это и есть ГАИ»: как маскируются «перекупы» ради клиентов на авторынках 2 10.02.2020, 11:35

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Очередной белорусский водитель столкнулся со спорной ситуацией.

"Внешность обманчива", - гласит известная поговорка, суть которой сводится к тому, что верить глазам следует не всегда. Это касается и продажи автомобилей, сообщает abw.by.

Удачное соседство

О том, что в одном помещении с МРЭО ГАИ Минска на авторынке "Малиновка" работают "предприниматели", которые под видом обычных покупателей обращаются к продающим автомобили гражданам, мы уже писали.

В принципе работают они давно и работали бы и дальше по соседству с МРЭО ГАИ, но то, как это происходит, вызывает вопросы, причем не только у редакции Автобизнеса. К нам неоднократно обращались наши читатели, которые считали себя в какой-то степени введенными в заблуждение, ведь продавали они автомобиль обычному человеку - физическому лицу, который сам их нашел по объявлению, а оказывалось, что автомобиль "продавался", если это можно так назвать, фирме. Фирма эта имеет признаки комиссионного автомагазина и называет себя в документах словом "комиссионер".

Только вот к комиссионным магазинам есть определенные требования: наличие специально отведенной и огороженной автостоянки, на которой созданы условия, гарантирующие свободный доступ покупателей, сохранность транспортных средств, оформление необходимого количества документов, создание комиссии по оценке технического состояния транспортного средства. И еще много, чего наши читатели не увидели.

Очередной читатель Автобизнеса столкнулся со спорной ситуацией, что вызвало у него много вопросов.

Обманчивая внешность

Люди, которые сталкивались с МРЭО ГАИ на авторынке "Малиновка", сообщали о сходстве двух разных и по сути, и по содержанию организаций.

Первая - МРЭО ГАИ, наделенное государством полномочиями на совершение регистрационных действий.

Вторая - коммерческая организация, оказывающая услуги по оформлению документов, необходимых для предоставления их в первую организацию. Символы в оформлении очень схожи, а вот фон, на котором сделаны надписи, различается. Несведущие в вопросах автомобильного бизнеса думают, что, может, так и нужно: слева ГАИ, справа тоже. Но это не так - напротив находятся просто соседи, причем очень "удачно" расположенные исходя из предлагаемых ими услуг. Повезло.

Вадим (читатель Автобизнеса): "Недавно я решил продать свой автомобиль, в связи с чем снял его предварительно с учета. По объявлению, размещенному в интернете, со мной связался потенциальный покупатель, с которым мы встретились на авторынке "Малиновка". Переговорив, решили оформлять сделку. "Только все по закону и по правилам", - предупредил я. Ответ был утвердительным.

Зайдя в помещение МРЭО, покупатель подвел меня к окошкам справа, где оформляли документы. Пока покупатель разговаривал с кем-то в окошке, я "приклеил ухо" и понял, что мой автомобиль будет приобретать некая организация, а не тот человек, который представился изначально покупателем.

Я попытался вставить свое мнение по этому поводу, но меня заверили, что все будет нормально, переживать абсолютно не стоит, мол, мы же у вас покупаем автомобиль за те деньги, которые вы и хотите. В принципе верно, подумал я, мне-то что - получил деньги за авто, и все.

Появился договор комиссии, я получил запрашиваемую сумму денежных средств. Но обдумав все заново и "погуглив" в интернете информацию, я наткнулся на статьи Автобизнеса, после чего понял, что все несколько не так, как я себе представлял. Во-первых, я ничего не "продал", как думал, а передал автомобиль на комиссию. Во-вторых, деньги по такому договору я должен был получить только после продажи моего автомобиля комиссионным магазином (каковым он по факту оказался) покупателю, а получил я их сразу еще при оформлении документов. Странно.

Статья 889 Гражданского кодекса. Отчет комиссионера

По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым.

Исполнение поручения в данном случае - это продажа автомобиля, о чем и сказано в пункте 1.1 договора комиссии.

В-третьих, к договору комиссии должен прилагаться акт оценки состояния автомобиля, как я прочитал в статьях Автобизнеса. Этого документа мне не дали. Да и комиссионная площадка для торговли "бэушными" автомобилями где? Передал я автомобиль просто на территорию авторынка. В общем, решил вернуться и потребовать иного оформления документов - договора купли-продажи с регистрацией его в ГАИ, как и планировал сделать до встречи с "покупателем".

Все уже продано

Обратившись снова в уже известное мне окошко, я изложил свои требования. Через некоторое время мне на руки дали договор купли-продажи, по которому мой автомобиль уже продан другим лицам. Оперативно, что тут сказать. Возможно, покупатель этот уже был известен, пока со мной договаривались.

Даты договоров комиссии и договора купли-продажи совпадают, все датировано одним днем, это ладно. Но каким образом мой автомобиль, находящийся фактически на комиссии, продали по договору купли-продажи, где продавцом автомобиля выступила эта коммерческая фирма, хотя по документам собственник я. Никаких доверенностей я не выдавал. Они что, выступили собственниками в договоре? (Нет, собственниками они не являются. - Прим. Автобизнеса.)

Статья 886 Гражданского кодекса. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии

1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

Помимо всего прочего, необходимо отметить, что в силу пунктов 1.1-1.2 указа №504 договоры купли-продажи вступают в силу с момента их регистрации с проставлением отметки в договоре о такой регистрации. Но это если физические лица продают автомобили физическим и юридическим лицам. Если автомобиль продает юридическое лицо по договору, то в соответствии с пунктом 1.4 указа покупателю выдается счет-справка, которая является документом, подтверждающим заключение такого договора.

Два документа на один и тот же автомобиль?

Пока я все излагал и изучал переданный мне комплект документов, мне выдали справку о том, что моя машина продана комиссионщиком уже по счет-справке. Не понял? Так она же была продана до этого по договору, который у меня на руках!

Выходит, что сначала мой автомобиль продали по договору купли-продажи, а потом еще и по счет-справке? Два раза продали разным лицам или одному и тому же? Сверяю фамилии в договоре и справке - покупателем выступает одно и то же лицо. Выдохнул с облегчением, а то уже нехорошее на ум пришло. Дайте, говорю, эту самую счет-справку, которая в справке (извиняюсь за каламбур) фигурирует.

Претензий к оформлению счет-справки нет. Просто по ситуации получается, что в течение одного дня меня "находят", потом мой автомобиль принимается на комиссию вместо предполагаемого мною договора купли-продажи и в этот же день продается. Документов об этом три - договор комиссии, договор купли-продажи и счет-справка.

Моя цель всего этого "кипиша" - чтобы проданный автомобиль стал на учет как положено либо договор был зарегистрирован в ГАИ, чтобы эта самая ГАИ "видела" такой договор и внесла отметку о смене собственника. Я вообще изначально договаривался с покупателем о продаже автомобиля с регистрацией договора в ГАИ, а не об иной форме сделки, такой как комиссия.

Покупатель (читай - "перекуп") ввел меня в заблуждение относительно формы сделки и того, с кем вообще эта сделка будет происходить. Соседство с МРЭО, я считаю, притупило мою бдительность.

Постановление Совета Министров РБ №1459 "О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения колесных механических транспортных средств, прицепов к ним и самоходных машин" от 05.11.2007

1.2. регистрация договоров осуществляется путем проставления на каждом их экземпляре печати регистрационного подразделения с изображением Государственного герба Республики Беларусь или печати инспекции Гостехнадзора с ее наименованием, подписи сотрудника регистрационного подразделения или инспекции Гостехнадзора и даты регистрации;

Поэтому я решил действовать самостоятельно и нашел конечного покупателя автомобиля. К слову, диалог с ним оказался вполне нормальным, я попросил его вовремя поставить автомобиль на учет, чтобы снять с себя возможную ответственность, в чем нашел взаимопонимание.

Главное в моей истории то, что если я (и не только я) хочу продать автомобиль, для чего размещаю объявление и впоследствии приезжаю на авторынок, то это означает продать. Но под видом продажи и покупателя, а по факту комиссионного магазина, соседствующего с ГАИ, мне предоставляют нечто под другим "соусом", и то не так, как того требует законодательство. Этого быть не должно".