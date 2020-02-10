Reuters: Трамп увеличивает расходы на защиту от Китая и России 3 10.02.2020, 11:39

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Стал известен проект бюджета на 2021 год.

Президент США Дональд Трамп стремится в бюджетном проекте на 2021 год уменьшить внешнюю помощь. Однако, эта инициатива столкнулась с резким сопротивлением со стороны Конгресса. План является лишь предложением относительно расходов, который Конгресс вряд ли примет, особенно в год выборов, пишет Reuters.

Новый план бюджета Трампа опубликуют в понедельник. В его рамках, президент США пытается сократить иностранную помощь на 21% и выделить на 11 миллиардов долларов меньше, чем в этом году. Помощь Украине останется на уровне 2020 года, согласно нового предложения.

С другой стороны, Трамп потребует увеличить финансирование американской международной финансовой корпорации развития (DFC) до 700 миллионов долларов по сравнению с 150 миллионами долларов в предыдущем году, сообщает Reuters.

DFC был создан, чтобы противодействовать растущему экономическому влиянию Китая. Он выступает как банк развития, который сотрудничает с частным сектором для предоставления кредитов в странах, которые развиваются. Таким образом, США хотят противостоять "мягкой силе Китая". Американские чиновники стремятся пресечь "долговую политику" Китая, из-за которой страны отдают контроль над портами, дорожными путями или другими активами китайцам, когда не могут вернуть китайские займы.

Еще 1,1 миллиарда долларов Трамп предлагает потратить на деятельность по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США. В ФБР считают, что Россия представляет угрозу для избирательной гонки в США. Угроза российских кибератак никогда не прекратится и будет повторяться постоянно, особенно в важные для американской демократии моменты.