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Два административных дела против Вячеслава Сивчика прекращены

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  • 10.02.2020, 11:45
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Два административных дела против Вячеслава Сивчика прекращены
Вячеслав Сивчик

Решение приняли в суде Партизанского района Минска.

Две административные дела за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях» против лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика прекращены, сообщает spring96.org.

Такие решения 10 февраля приняли судьи суда Партизанского района Наталья Дедкова и Иван Невмержицкий. Основание - вышли сроки давности совершения правонарушений.

Напомним, что всего против Вячеслава Сивчика было составлено пять протоколов по статье 23.34 КоАП за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией.

Все пять заседаний по административным делам переносились много раз, так как Сивчик был за границей. Но на прошлой неделе судья Анатолий Борисенок все же вынес решения по его делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря. Рассмотрение еще одного дела должно состояться 24 февраля.


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