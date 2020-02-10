Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»? 11 10.02.2020, 11:48

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Недаром 1-й российский канал отказался от трансляции «Оскара».

Триумфатором «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты».

Голова кружится от его успехов. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший иностранный фильм, лучший сценарий, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Лучший, лучший, лучший…

Южная Корея — страна, прошедшая через диктатуру, выбравшая демократию. Не так давно (2016 год) народ Южной Кореи выступал против коррупции президента Пак Кын Хе и добился, чтобы президента отымпичили. А потом арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы, и штрафу в 17.8 млн. долларов по обвинениям в коррупции, злоупотреблении полномочиями, растрате государственных средств и вмешательстве в парламентские выборы. В общем, классический российский властный набор.

Это прямо для граждан России — смотрите и учитесь, как нужно.

Южная Корея … Большие успехи в политике, большие успехи в кино. Мировое признание кино.

А что же соседка Южной Кореи — суверенная красная диктаторская задница мира? Подруга Путина и многовекторного Лаврова? Каких успехов в политике и культуре добилась страна Чучхе? Какие фильмы произвела? Чем поразила мир? Смогла завоевать признание?

Ни-че-го.

Бедность, парады, ракеты.

Очень похоже на путинскую Россию.

Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»? И близко там нет суверенного победного отстоя. Недаром 1-й канал отказался от трансляции «Оскара». Нечего народу смотреть на чужие успехи. Смотрите родные поделки — про холопов, танки и «калаши».