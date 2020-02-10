закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»?

11
  • 10.02.2020, 11:48
  • 2,143
Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»?

Недаром 1-й российский канал отказался от трансляции «Оскара».

Триумфатором «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты».

Голова кружится от его успехов. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший иностранный фильм, лучший сценарий, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Лучший, лучший, лучший…

Южная Корея — страна, прошедшая через диктатуру, выбравшая демократию. Не так давно (2016 год) народ Южной Кореи выступал против коррупции президента Пак Кын Хе и добился, чтобы президента отымпичили. А потом арестовали и приговорили к 25 годам тюрьмы, и штрафу в 17.8 млн. долларов по обвинениям в коррупции, злоупотреблении полномочиями, растрате государственных средств и вмешательстве в парламентские выборы. В общем, классический российский властный набор.

Это прямо для граждан России — смотрите и учитесь, как нужно.

Южная Корея … Большие успехи в политике, большие успехи в кино. Мировое признание кино.

А что же соседка Южной Кореи — суверенная красная диктаторская задница мира? Подруга Путина и многовекторного Лаврова? Каких успехов в политике и культуре добилась страна Чучхе? Какие фильмы произвела? Чем поразила мир? Смогла завоевать признание?

Ни-че-го.

Бедность, парады, ракеты.

Очень похоже на путинскую Россию.

Кстати, а где успехи российского кино на «Оскаре»? И близко там нет суверенного победного отстоя. Недаром 1-й канал отказался от трансляции «Оскара». Нечего народу смотреть на чужие успехи. Смотрите родные поделки — про холопов, танки и «калаши».


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников