Егор Герасимов поднялся на рекордное для белорусских теннисистов место в рейтинге АTP 10.02.2020, 12:12

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Егор Герасимов

Белорусские теннисисты так далеко не поднимались почти 13 лет.

Белорус Егор Герасимов поднялся на 71-е место в обновленном рейтинге АТP. На минувшей неделе теннисист сыграл в первом в карьере финале турнира АТP в Пуне, где уступил чеху Иржи Веселы, пишет "Прессбол".

Это наивысшая позиция для белорусских теннисистов за почти 13 лет — 25 июня 2007 года Максим Мирный располагался на 57-й строке в "табели-о-рангах".

Рейтинг АТP. 10 февраля

1(1). Новак Джокович (Сербия) — 9720

2(2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3(3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4(4). Доминик Тим (Австрия) — 7045

5(5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6(6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7(7). Александр Зверев (Германия) — 3885

8(8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860

9(9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10(10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600...

71(90). Егор ГЕРАСИМОВ (Беларусь) — 764...

148(152). Илья ИВАШКО (Беларусь) — 369...

360(341). Владимир ИГНАТИК (Беларусь) — 103