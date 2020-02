Самые удивительные виртуальные государства 1 10.02.2020, 12:26

Фото: budgettravel.by

Многие из них можно посетить, не вставая с дивана.

А в некоторых еще и поселиться, став их полноценным гражданином с паспортом и налоговыми обязательствами, пишет "Вокруг света".

Аэрическая Империя

Где: Планеты Земля, Марс и Плутон

Аэрическую Империю в 1987 году основал пятилетний Эрик Лис из Канады. Столицей он назначил планету Земля, но виртуальное государство, как утверждает император, также обладает территориями на Плутоне и Марсе.

С флага Аэрической Империи на красно-белом фоне улыбается смайлик, а высшей государственной ценностью здесь объявлено веселье. Если разделяете по-детски беспечные взгляды на мир и его границы — присоединяйтесь: это бесплатно!

Как стать гражданином Аэрической Империи: заполните анкету на официальном сайте. После этого надо раз в год отвечать на письмо по электронной почте, чтобы подтвердить свою активность, иначе имперского подданства могут и лишить.

Республика Ужупис

Где: Вильнюс, Литва

До того как Литва восстановила независимость в 1990 году, Ужупис был нищей и заброшенной частью Вильнюса. Именно из-за дешевизны жизни там и начали селиться художники, режиссеры и музыканты, которые очень быстро превратили захудалый район в богемный центр всей страны. Уже в 1997 году Ужупис провозгласил себя независимой республикой. В 2013 году местная элита начала переговоры с правительством об отмене в районе налогов на создание "креативных предприятий и индустрий". Сейчас в Ужуписе расположены открытые мастерские многих литовских художников, а среди почетных граждан республики — сам мэр Вильнюса.

Раз в году, 1 апреля, в Ужуписе выставляют границы и шлепают въездные штампы — конечно, не в настоящий загран: он будет недействительным с отметкой несуществующего государства. В остальное время здорово привести из Ужуписа экземпляр местной конституции, в 9-й статье которой четко сказано: "Каждый имеет право лениться или ничего не делать".

Как стать гражданином Республики Ужупис: сейчас паспорта выдавать перестали, но можно стать консулом или послом Ужуписа там, где вы живете. Для этого свяжитесь с ближайшим к вам консульством Республики Ужупис.

Республика Молоссия

Где: Дейтон, округ Лайон, штат Невада, США

В 1977 году одноклассники Джеймс Спилман (впоследствии — Король Джеймс I) и Кевин Бо (стал премьер-министром) основали вымышленную Великую Республику Вульдштейн в пустыне Невады. На деле у этого государства не было земель, кроме придуманного острова Вульдштейн у берегов Франции. Спилман подрос, сложил с себя королевские полномочия и отошел от дел, но Кевина Бо это не остановило: в 1998 году после долгих странствий, продолжая верить в мечту о своей стране, он купил участок земли с домом в той же Неваде и провозгласил себя президентом Республики Молоссия.

В Молоссии на законодательном уровне запрещено курение, объявлена полная свобода слова, есть собственная космическая программа и своя валюта — валора, эквивалентная трети пачке печенья Pillsbury. Синяя полоса на флаге Молоссии символизирует силу и небо над пустыней, белая — чистоту и горы, а зеленая — процветание и молоссийский пейзаж после весеннего дождя.

Как стать гражданином Молоссии: в Молоссию не принимают новых граждан. До 2012 года гражданство было только у четверых местных жителей : Кевина Бо, его жены и двух сыновей. Когда старший сын молоссийского лидера женился и переехал в Бельгию, Кевин Бо издал указ о выдаче гражданства всем членам семьи, независимо от места их проживания, — теперь микронация Молоссии состоит из 27 родственников. Зато виртуальную страну в Неваде можно посетить в качестве туриста.

Ладония

Где: Природный заповедник Куллаберг, Швеция

Ладония — это не только микрогосударство, но и произведение искусства. В 1980-м художник Ларс Вилкс самовольно установил у моря в шведском заповеднике Куллаберг деревянную скульптуру "Нимис". Местные власти обнаружили ее только через два года и завели против него уголовное дело за незаконные постройки. Вилкс много лет судился с ними, даже продал "Нимис" постмодернисту Йозефу Бойсу, чтобы обойти шведскую бюрократию, потом построил рядом еще одну скульптуру — "Аркс" и наконец в 1996 году объявил о создании на территории заповедника независимого государства, которое назвал в честь дракона из древнегреческих мифов.

Гимн Ладонии — звук бросания камней в воду, а официальный язык состоит из двух слов: waaaaaaaaaaaaaaaaallll и ÿp. Их значение неизвестно.

В 2001 году администрация графства Сконе, где расположена республиканская монархия Ладония, официально заявила, что территория самопровозглашенной страны исключена из области заповедника Куллаберг и на ней больше не действуют шведские законы. Один из приоритетов Ладонии — "защита уникального права впустить искусство в повседневную жизнь и наслаждаться им свободно и без шлема". Многие так и делают: скульптуры "Нимис" и "Аркс" ежегодно посещают тысячи туристов. Еще в Ладонию часто приезжают на государственные праздники: День музыки и джаза в последнее воскресенье июля, День прокрастинации 29 февраля и Международный день покупки туалетной бумаги как художественного акта, который отмечается 3 июля.

Как стать гражданином Ладонии: заполните заявку на гражданство на официальном сайте Ладонии. Стандартная процедура бесплатна, нужно только предложить фразу на латыни для развития государственного языка. За 30 $ можно стать почетным гражданином Ладонии.

Княжество Силенд

Где: Северное море, 10 км от берегов Великобритании

Силенд на платформе ВМС — одно из самых старых выдуманных государств в мире. Оно было основано в 1967 году на бывшей зенитной артиллерийской станции Рафс-Тауэр времен Второй мировой войны. Сначала основатель Силенда, отставной майор Пэдди Рой Бейтс, обустроил на военно-морской платформе пиратскую радиостанцию, а вскоре объявил ее независимой страной, себя же стал величать не иначе как "Генерал-адмирал Силенда князь Рой I Бейтс".

История у Княжества Силенд — почти как в "Игре престолов": например, через год после основания государство пытались захватить британские войска, но правящая династия ответила предупредительными выстрелами по патрульным катерам. От гордого микронарода тогда отстали: 2 сентября суд постановил, что инцидент лежит за пределами юрисдикции Великобритании, — эта дата стала главным государственным праздником Силенда.

В 1978 году премьер-министр страны граф Александр Готфрид Ахенбах предпринял попытку государственного переворота. Пока Пэдди Роя Бейтса не было дома, Ахенбах взял в заложники его сына Майкла, принца-регента Михаила I Бейтса. Пленника вскоре освободили, а Ахенбаха лишили силендского гражданства и выдворили из страны. В 1999 году Бейтс старший передал престол своему сыну, а сам перебрался в Великобританию, где и умер в 2012 году в возрасте 91 года. Силендом и сегодня управляет Михаил I Бейтс.

Как стать гражданином Силенда: лордом или леди Силенда можно стать всего за 29,99 £, a бароном или баронессой — за 59,99 £. Также доступны удостоверение личности Княжества Силенд за 24,99 £ и рыцарские, графские и герцогские титулы — от 99,99 £. Еще в местном онлайн-магазине можно купить силендские марки, коллекционные монеты, автобиографию Михаила I, кусочек территории княжества и другие сувениры.

Королевство Талосса

Где: Озеро Мичиган, Соединенные Штаты Америки

Пожалуй, самое известное виртуальное государство — Талосса — было основано в 1979 году 13-летним Робертом Беном Мэдисоном в его спальне в Милуоки. Мэдисон, он же Король Роберт I, даже утверждает, что сам термин "виртуальное государство" изобрел он.

Исторически Королевство Талосса "расположено" на западном берегу Талосского моря (озера Мичиган) в штате Висконсин, но большинство активных подданных сейчас живут в разных уголках мира. У идеи Талоссы до сих пор множество поклонников — все благодаря детально продуманной структуре, богатой культуре и развитому оригинальному языку, в котором более ста тысяч слов.

Как стать гражданином Талоссы: заполните заявку на официальном сайте — это бесплатно.

NSK State

Где: Словения

Виртуальное государство NSK выросло в начале 90-х из неформальной организации "Новое словенское искусство" (Neue Slowenische Kunst, NSK). Ее в 1984 году создали музыканты югославского коллектива Laibach, художники из группы Irwin и актеры театральной труппы Scipion Nasice Sisters.

"Любое искусство становится предметом политической манипуляции, исключением может стать только то искусство, что говорит на языке той же манипуляции".

NSK State, унаследовавшее структуру художественного движения, создано как ответ на распад Югославии. Оно призвано увековечить основные принципы коллективной Утопии, над воплощением которой работали участники "Нового словенского искусства". NSK существует во времени, а не в пространстве. Форма правления — коллективный абсолютизм во главе с имманентно-трансцендентным духом. Правительства нет, стихийно организуются "передвижные посольства", а землями NSK может временно считаться любая площадка, на которой проводятся музыкальные концерты или выставки художников, относящих себя к этому микрогосударству.

Как стать гражданином NSK State: заполнить форму на официальном сайте и заплатить 32 евро. Все паспорта NSK пронумерованы, их нельзя передавать третьим лицам, пересекать по такому паспорту границы реальных государств незаконно.

Республика Вангамомона

Где: State Highway 43 (Forgotten World Highway), 55 км от города Оура или 65 км от Стратфорда, Новая Зеландия

Республика Вангамомона в Новой Зеландии — государство шуточное: простая живописная деревушка на "Шоссе забытого мира" (State Highway 43) в регионе Манавату-Уангануи объявила о независимости ради привлечения туристов. С 1989 по 2001 годы День республики отмечали 1 ноября, потом перенесли празднования на январь, чтобы взять максимум от летней погоды: в Новой Зеландии все сезоны наоборот.

Политическими лидерами Вангамомоны успели побывать козел Билли и пудель Таи. Сейчас правит шестой президент с момента основания республики. В начале 2019-го Джон Херлихи был переизбран на второй срок, в жесткой борьбе опередив соперников, среди которых были плюшевый мишка Макетони и какаду Шерман. Выборы немного омрачились таинственным исчезновением одного из кандидатов — овечки Юнис, зато все участники сошлись во мнении, что бараньи шашлыки в этот раз особенно удались.

Как стать гражданином Республики Вангамомоны: гражданами признаются только жители деревушки. Но если решите посетить Вангамомону в День республики, после оплаты символического сбора при первом въезде получите "паспорт" для неограниченного посещения этой волшебной страны.

Понтинья

Где: Forte São José, Фуншал, Остров Мадейра, Португалия

Когда португальский король Карлуш I в начале 20 века продавал остров Понтинья британской винодельческой семье Бленди, он подписался под тем, что "одобряет необратимую и чистую продажу всех прав и владений, относящихся к указанной территории, которые были у Финансового Управления […] участнику торгов, его наследникам и потомкам". Сто лет спустя за эти слова уцепился простой учитель рисования Ренату Баррош, который не просто выкупил форт Сан-Жозе, а основал на островке Понтинья свое суверенное государство размером с дом.

В стране Барроша четыре гражданина: он сам, его жена, сын и дочка. Номер паспорта Дона Ренату — № 0001. Больше всего основатель Понтиньи ценит свободу: в своем государстве он сегодня правитель, завтра — садовник, послезавтра — полицейский, у него всегда при себе "ключ" от океана, а флаг и гимн можно менять хоть каждый день, под настроение.

Как стать гражданином Понтиньи: государство не принимает новых граждан, но всегда радо гостям. Взглянуть на крепость Понтиньи со стороны можно каждый день, в любую погоду и совершенно бесплатно. А если повезет, есть шансы встретить Дона Ренату и его семью.

Остров Форвик

Где: Шетландские острова, Великобритания

В 2008 году Стюарт Хилл, владелец и единственный житель крошечного островка Форвик на границе Северного моря и Атлантического океана, заявил, что больше не признает юрисдикцию правительства Великобритании и Евросоюза. Хилл сослался на соглашение 15 века между королем Норвегии Кристианом I и королем Шотландии Джеймсом III, по которому Шетландские острова перешли к шотландскому монарху в качестве приданого.

На провозглашении независимости Форвика Стюарт Хилл не остановился: он добивается того, чтобы остров получил статус коронной земли — так называют владения Великобритании, которые не входят в состав Соединенного Королевства, но и заморской территорией при этом не являются.

Как получить подданство Острова Форвик: уплатить взнос на официальной странице: 20 фунтов стерлингов в год, 2 фунта в месяц или 200 фунтов за пожизненное подданство.

Княжество Себорга

Где: Область Лигурия, Италия

Княжество Себорга образовалось в 1963 году, когда одноименная деревенька в итальянском регионе Лигурия неподалеку от французской границы провозгласила независимость. Повод откопали в истории: давным-давно на этом месте располагалось феодальное владение, которое юридически так и не вошло в состав Италии.

Несмотря на то, что местного правителя называют не иначе как "Его Громадейшество" (Sua Tremendità), итальянские власти не принимают суверенитет Себорги всерьез. При этом с виртуальным государством никак не борются: в конце концов, независимое княжество внутри Лигурии привлекает уйму туристов каждый год.

Как добраться до Себорги: эта сказочная итальянская деревушка расположена в самой западной части Лигурии, у границы с Францией. Ближайшая железнодорожная станция — в Бордигере, откуда до Себорги меньше получаса на машине. Из Ниццы или Монако до независимого княжества можно доехать за час.

Вестарктика

Где: Земля Мэри Бэрд, Западная Антарктида

Антарктида манит многих — неудивительно, что и виртуальных государств на самом южном континенте Земли не меньше десятка. Но самым первым была Вестарктика, или Ахейская территория Антарктиды, как эту вымышленную страну назвали сначала.

Вестарктику в 2001 году "основал" американец Трэвис Мак-Генри, который обнаружил, что на землю Мэри Бэрд официально не претендует ни одно государство в мире. Сейчас на часть ее территорий зарятся некоторые другие виртуальные микронации Антарктиды: например, Фландренсис и Республика Мэри.

Как стать гражданином Вестарктики: заполните форму на официальном сайте — и получите гражданство Вестарктики бесплатно. В качестве бонуса на имейл пришлют электронную книгу The Rise, Fall, and Rebirth of Westarctica.

Христиания

Где: Копенгаген, Дания

Социальный эксперимент по созданию Свободного города Христиания как автономного района внутри Копенгагена стартовал в 1971 году. Тогда группа хиппи во главе с писателем и журналистом Якобом Лудвигсеном незаконно вселилась в заброшенные казармы на территории датской столицы. Из-за открытой продажи наркотиков у общины то и дело были проблемы с властями, пока в 2004 году местные наконец не сдались: лотки c травкой и запрещенными препаратами с главной улицы убрали. В 2011 году Христиания стала полуавтономной: граждане Свободного города выкупили у Копенгагена часть земли, еще часть арендовали.

Сейчас Кристиансхавн живет по принципу анархической коммуны: территория поделена на 15 округов, у каждого — своя община и все административные и финансовые решения принимаются на собрании общин Христиании. С граждан собирают налоги, а основным источником дохода местных, помимо туристического сервиса, остается продажа легких наркотиков: она по-прежнему бойко идет на главной улице Пушер-стрит, где запрещено фотографировать. При этом не все так маргинально. В Христиании уйма колоритных клубов, яркого стрит-арта, необычных кафе и причудливых жилых домов, а еще с 1972 года работает знаменитая веломастерская Christiania Bikes: машин в Свободном городе нет.

Как стать гражданином Христиании: новые дома в Христиании строятся очень редко, поэтому сейчас есть только два способа получить гражданство Свободного города: вступить в брак с гражданином Христиании или встать в очередь на получение жилья. Второй вариант гражданства не гарантирует: каждого нового жильца должна утвердить община того округа, где освобождается дом.

Республика Конк

Где:Архипелаг Флорида-Кис, Соединенные Штаты Америки

Республика Конк была основана 23 апреля 1982 года мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу, который заодно провозгласил независимость архипелага Флорида-Кис от США.

Все это — в знак протеста против решения властей отправить пограничный патруль на участок шоссе между материком и архипелагом. Так пытались бороться с наркотрафиком и нелегальной миграцией, но добились только диких пробок и снижения турпотока на острова Флорида-Кис. Патруль вскоре отозвали, но Республика Конк существует до сих пор.

Как получить гражданство Республики Конк: на официальном сайте можно заказать пакет из сертификата о гражданстве, удостоверения личности с фото и паспорта за 189 $.

Виртландия

Где: Любой город, любая страна

Первое в мире интернет-государство образовалось в 2008 году по общественной инициативе. Оно стало попыткой доказать, что хорошей стране необязательно обладать землями, чтобы существовать.

Официальный язык Виртландии — любой, доступный онлайн-переводчикам. В стране работают собственный медицинский центр (по скайпу), Мировая антивоенная партия и благотворительный фонд, пополняемый доходами от продажи сувениров. В качестве государственной валюты до 2010 года выпускались виртландские монеты с журавлями. Сейчас их массовая чеканка прекращена, но коллекционные монеты можно получить по предзаказу. В 2011 году объявляли о выпуске новой серии "виртландских журавлей" с изображением Джулиана Ассанжа. Кстати, основатель WikiLeaks, как и Эдвард Сноуден, давно получили гражданство Виртландии.

Как стать гражданином Виртландии: заполнить анкету на официальном сайте, уплатить 5 $ или 5 € и отправить подписанное заявление вместе с фото по адресу web@wirtland.com

Асгардия

Где: Космос

В октябре 2016 года российский ученый и основатель Аэрокосмического международного исследовательского центра Игорь Ашурбейли заявил, что создает первое в истории космическое государство. Назвали его Асгардия — в честь небесного города Асгард из скандинавской мифологии.

Цель проекта Асгардия — обеспечить выживание человечества за пределами Земли. Ашурбейли и его единомышленники стремятся к тому, чтобы люди могли эффективно защищать Землю от метеоритов, свободно перемещаться в космосе и добывать полезные ископаемые из астероидов.