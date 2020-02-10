Горячую воду летом будут отключать всего на 3–4 дня? 11 10.02.2020, 12:29

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Ранее ее отключали на две недели.

Сроки летних отключений горячей воды планируется сократить в Беларуси, такой ответ на интернет-петицию дал первый заместитель министра ЖКХ республики Геннадий Трубило.

Белорусы нередко жалуются на длительные (около двух недель) сроки отключения горячей воды летом. Однако в будущем эта проблема будет решена, пишет the-village.me.

Как пояснил в ответе на интернет-петицию замглавы МинЖКХ, сроки проведения работ сокращаются за счет замены труб на предварительно изолированные. Работа в этом направлении продолжается.

«Переход на предварительно изолированные трубы позволит уйти от ежегодных гидравлических испытаний и существенно сократить сроки отключения горячего водоснабжения в летний период», — отмечается в письме.

Замминистра привел пример: срок отключения горячего водоснабжения в межотопительный период для проведения ремонтных работ от собственных теплоисточников УП «Минсккоммунтеплосеть» уже составляет в среднем 12 суток, а в Слониме, где теплоснабжение осуществляется от энергоисточников организации жилищно-коммунального хозяйства, — 3-4 суток.

Рассказал Трубило и о том, что Минэнерго подготовило проект постановления по утверждению Правил подготовки теплоисточников и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону — документ будет предусматривать сокращение сроков отключения воды.