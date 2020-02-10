закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Леонид Судаленко раскритиковал белорусский Трудовой кодекс

1
  • 10.02.2020, 12:37
  • 1,261
Леонид Судаленко раскритиковал белорусский Трудовой кодекс

Известный правозащитник считает, что многие статьи кодекса — наследие СССР.

Только официальная статистика сообщает о 260 смертельных случаях на белорусских предприятиях ежегодно. Люди в нашей стране очень мало знают о своих правах и трудовом законодательстве вообще. Контрактная система – это современное рабство. Но есть и хорошая новость – суды все еще встают на сторону работника. Поговорить об этом и многом другом бобруйчане могли на двух семинарах по трудовому праву, которые провел в нашем городе профсоюз РЭП, пишет «Бобруйский курьер».

В Беларуси уволиться по своему желанию практически невозможно

Семинар, прошедший 9-го февраля, был посвящен тому, как уволиться, если ты на контракте, и теме производственного травматизма. Вели тренинг юристы профсоюза РЭП (радиоэлектронной промышленности) Евгения Стрижак, Андрей Стрижак, Леонид Судаленко. Евгения рассказала о тонкостях увольнения при контрактной системе, Леонид Судаленко, который защищает права членов профсоюза РЭП в суде и имеет огромное количество выигранных дел, приводил примеры из своей практики, а также говорил о производственном травматизме.

Спикеры в очередной раз подчеркнули, что с внедрением в Беларуси контрактной системы работник оказался почти в полной зависимости от нанимателя.

«В цивилизованном мире на нас висит ярлык из-за этого, ведь это по сути принудительный труд, там прямо и называют такую контрактную систему, как у нас, современным рабством», – говорил Леонид Судаленко.

При контрактной системе работник практически потерял возможность уволиться по своему желанию, рассказывала Евгения Стрижак. Да, есть статья 37 Трудового кодекса РБ – увольнение по соглашению сторон. Но для этого нужно согласие нанимателя, который имеет полное право в ответ на заявление работника об увольнении сказать – нет, работай до конца контракта.

В белорусском трудовом кодексе также до сих пор есть статья 40 – увольнение по желанию работника. Но она практически не работает.

«Эта статья перешла в наш трудовой кодекс из советского кодекса, – заметил Леонид Судаленко. – При той системе найма и трудовых отношений у работника всегда была возможность уволиться. Его обязанностью было лишь предупредить начальство за 30 дней. Воля нанимателя здесь была ничтожна, он был обязан уволить такого работника. Но с 2003 года, как раз когда у нас стала укореняться государственная идеология, всех массово начали переводить на контракты, и увольнение работника по своему желанию стало почти невозможным».

Чтобы уйти с работы, белорусы согласны на увольнение за прогул

Одной из лазеек для белорусов, чтобы уволиться до истечения контракта, стала статья 42 ТК РБ – увольнение за прогул. В последнее время люди часто стали прибегать к такому пути, когда на новой работе предлагают гораздо большую зарплату, а новому нанимателю не важна трудовая книжка и записи в ней, или когда работник решает уехать за границу.

В таких случаях приходится часто сталкиваться с нежеланием предыдущего нанимателя расторгать контракт до истечения срока. Тогда человек просто не выходит на работу. И имеет полное право – говорила юристка профсоюза РЭП. Оказывается, статья 42 имеет очень много тонкостей, которые сложно обойти нанимателю. Потому что, когда увольняешь за прогулы, надо быть уверенным, что через какое-то время работник не придет и не принесет документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на рабочем месте. Более того, шантаж и удержание у себя трудовой книжки, что любят делать белорусские работодатели, может привести к тому, что такому нанимателю придется выплатить среднюю зарплату за все то время, пока он держал у себя трудовую книжку работника. Потому что увольнение – это тот день, когда ты получаешь на руки свою трудовую с соответствующей записью и окончательный расчет без каких-либо обещаний какую-то причитающуюся часть отдать потом.

Проблема белорусов в том, что они в большинстве своем не знают не то что нюансов трудового кодекса, но даже своих элементарных прав. И потому боятся нанимателя и соглашаются на все – переработки, плохие и даже опасные условия труда, задержки заработной платы, хамство, угрозы, лишь бы контракт был продлен.

Евгения Стрижак подчеркнула, что бояться не надо. В случае чего – смело идти в суд, обращаться за помощью к юристам профсоюза РЭП. Тем более, что каким бы дискриминационным не было наше трудовое законодательство, но и оно во многом защищает работника, а суды, если дело не касается государственных и политических вопросов, все еще встают на защиту наемного рабочего и привлекают нанимателя к ответственности.

Но для того, чтобы повысить свои шансы на успех в суде, надо еще на досудебном этапе зафиксировать все нарушения нанимателя, свои переработки, плохие условия труда (например, в цеху слишком жарко или холодно, нет специальной одежды и т.п.). Для этого подойдут даже пометки от руки в блокноте. Но особенно важны записи телефонных и личных разговоров. А если начальник кричит, унижает и даже ругается матом – это уже может быть основанием для административной ответственности.

Общение с нанимателем лучше всего вести путем письменной переписки, все фиксировать документально. Это поможет отстоять свою позицию в суде.

Для закрепления материала участникам семинара предложили поработать в группах с конкретными кейсами трудовых споров. Все случаи были взяты из практики профсоюза РЭП. Группы должны были представить свое видение разрешения конфликтных ситуаций, а эксперты затем комментировали предложенное решение.

260 смертей на производстве в год

Заключительной частью семинара стал блок, посвященный производственному травматизму. В начале своего выступления Леонид Судаленко озвучил данные официальной статистики. Так, каждый год в Беларуси регистрируется 260 смертельных случаев на производстве. В 2019-м году у нас было 252 рабочих дня. Получается, даже чаще, чем каждый день, на рабочем месте гибнет человек. И это учтенные данные. А сколько случаев у нас оформляются как бытовые травмы? А сколько несчастных случаев не с таким трагическим финалом, но когда люди получают серьезные увечья, становятся инвалидами?

Леонид Судаленко рассказал бобруйчанам о самых громких делах, связанных с производственным травматизмом, которыми занимался профсоюз РЭП. Участникам семинара он посоветовал – самое главное, что нужно делать в случае получения травмы на рабочем месте – оформлять ее как производственную, сразу же вызывать врачей и фиксировать все, что произошло. Ни в коем случае не поддаваться на уговоры нанимателя представить все как несчастный случай в быту, мол, потом рассчитаемся. Как показывает практики профсоюза РЭП, не рассчитаются. А еще и скажут, что первый раз этого работника видят. Поэтому опять же – фиксация всех обстоятельств травмы, заключение медиков. Если нет вины самого работника, суды чаще всего наказывают нанимателя и вынуждают его выплатить серьезные компенсации.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников