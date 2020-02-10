Леонид Судаленко раскритиковал белорусский Трудовой кодекс 1 10.02.2020, 12:37

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Известный правозащитник считает, что многие статьи кодекса — наследие СССР.

Только официальная статистика сообщает о 260 смертельных случаях на белорусских предприятиях ежегодно. Люди в нашей стране очень мало знают о своих правах и трудовом законодательстве вообще. Контрактная система – это современное рабство. Но есть и хорошая новость – суды все еще встают на сторону работника. Поговорить об этом и многом другом бобруйчане могли на двух семинарах по трудовому праву, которые провел в нашем городе профсоюз РЭП, пишет «Бобруйский курьер».

В Беларуси уволиться по своему желанию практически невозможно

Семинар, прошедший 9-го февраля, был посвящен тому, как уволиться, если ты на контракте, и теме производственного травматизма. Вели тренинг юристы профсоюза РЭП (радиоэлектронной промышленности) Евгения Стрижак, Андрей Стрижак, Леонид Судаленко. Евгения рассказала о тонкостях увольнения при контрактной системе, Леонид Судаленко, который защищает права членов профсоюза РЭП в суде и имеет огромное количество выигранных дел, приводил примеры из своей практики, а также говорил о производственном травматизме.

Спикеры в очередной раз подчеркнули, что с внедрением в Беларуси контрактной системы работник оказался почти в полной зависимости от нанимателя.

«В цивилизованном мире на нас висит ярлык из-за этого, ведь это по сути принудительный труд, там прямо и называют такую контрактную систему, как у нас, современным рабством», – говорил Леонид Судаленко.

При контрактной системе работник практически потерял возможность уволиться по своему желанию, рассказывала Евгения Стрижак. Да, есть статья 37 Трудового кодекса РБ – увольнение по соглашению сторон. Но для этого нужно согласие нанимателя, который имеет полное право в ответ на заявление работника об увольнении сказать – нет, работай до конца контракта.

В белорусском трудовом кодексе также до сих пор есть статья 40 – увольнение по желанию работника. Но она практически не работает.

«Эта статья перешла в наш трудовой кодекс из советского кодекса, – заметил Леонид Судаленко. – При той системе найма и трудовых отношений у работника всегда была возможность уволиться. Его обязанностью было лишь предупредить начальство за 30 дней. Воля нанимателя здесь была ничтожна, он был обязан уволить такого работника. Но с 2003 года, как раз когда у нас стала укореняться государственная идеология, всех массово начали переводить на контракты, и увольнение работника по своему желанию стало почти невозможным».

Чтобы уйти с работы, белорусы согласны на увольнение за прогул

Одной из лазеек для белорусов, чтобы уволиться до истечения контракта, стала статья 42 ТК РБ – увольнение за прогул. В последнее время люди часто стали прибегать к такому пути, когда на новой работе предлагают гораздо большую зарплату, а новому нанимателю не важна трудовая книжка и записи в ней, или когда работник решает уехать за границу.

В таких случаях приходится часто сталкиваться с нежеланием предыдущего нанимателя расторгать контракт до истечения срока. Тогда человек просто не выходит на работу. И имеет полное право – говорила юристка профсоюза РЭП. Оказывается, статья 42 имеет очень много тонкостей, которые сложно обойти нанимателю. Потому что, когда увольняешь за прогулы, надо быть уверенным, что через какое-то время работник не придет и не принесет документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на рабочем месте. Более того, шантаж и удержание у себя трудовой книжки, что любят делать белорусские работодатели, может привести к тому, что такому нанимателю придется выплатить среднюю зарплату за все то время, пока он держал у себя трудовую книжку работника. Потому что увольнение – это тот день, когда ты получаешь на руки свою трудовую с соответствующей записью и окончательный расчет без каких-либо обещаний какую-то причитающуюся часть отдать потом.

Проблема белорусов в том, что они в большинстве своем не знают не то что нюансов трудового кодекса, но даже своих элементарных прав. И потому боятся нанимателя и соглашаются на все – переработки, плохие и даже опасные условия труда, задержки заработной платы, хамство, угрозы, лишь бы контракт был продлен.

Евгения Стрижак подчеркнула, что бояться не надо. В случае чего – смело идти в суд, обращаться за помощью к юристам профсоюза РЭП. Тем более, что каким бы дискриминационным не было наше трудовое законодательство, но и оно во многом защищает работника, а суды, если дело не касается государственных и политических вопросов, все еще встают на защиту наемного рабочего и привлекают нанимателя к ответственности.

Но для того, чтобы повысить свои шансы на успех в суде, надо еще на досудебном этапе зафиксировать все нарушения нанимателя, свои переработки, плохие условия труда (например, в цеху слишком жарко или холодно, нет специальной одежды и т.п.). Для этого подойдут даже пометки от руки в блокноте. Но особенно важны записи телефонных и личных разговоров. А если начальник кричит, унижает и даже ругается матом – это уже может быть основанием для административной ответственности.

Общение с нанимателем лучше всего вести путем письменной переписки, все фиксировать документально. Это поможет отстоять свою позицию в суде.

Для закрепления материала участникам семинара предложили поработать в группах с конкретными кейсами трудовых споров. Все случаи были взяты из практики профсоюза РЭП. Группы должны были представить свое видение разрешения конфликтных ситуаций, а эксперты затем комментировали предложенное решение.

260 смертей на производстве в год

Заключительной частью семинара стал блок, посвященный производственному травматизму. В начале своего выступления Леонид Судаленко озвучил данные официальной статистики. Так, каждый год в Беларуси регистрируется 260 смертельных случаев на производстве. В 2019-м году у нас было 252 рабочих дня. Получается, даже чаще, чем каждый день, на рабочем месте гибнет человек. И это учтенные данные. А сколько случаев у нас оформляются как бытовые травмы? А сколько несчастных случаев не с таким трагическим финалом, но когда люди получают серьезные увечья, становятся инвалидами?

Леонид Судаленко рассказал бобруйчанам о самых громких делах, связанных с производственным травматизмом, которыми занимался профсоюз РЭП. Участникам семинара он посоветовал – самое главное, что нужно делать в случае получения травмы на рабочем месте – оформлять ее как производственную, сразу же вызывать врачей и фиксировать все, что произошло. Ни в коем случае не поддаваться на уговоры нанимателя представить все как несчастный случай в быту, мол, потом рассчитаемся. Как показывает практики профсоюза РЭП, не рассчитаются. А еще и скажут, что первый раз этого работника видят. Поэтому опять же – фиксация всех обстоятельств травмы, заключение медиков. Если нет вины самого работника, суды чаще всего наказывают нанимателя и вынуждают его выплатить серьезные компенсации.