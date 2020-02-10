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СМИ: Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии

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  • 10.02.2020, 12:38
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СМИ: Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель
Фото: EPA

Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера в 2021 году.

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии, сообщает издание Focus со ссылкой на источники, пишет «Новое время».

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера, «подготовить партию к будущему» и затем покинуть пост главы ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

При этом действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии, но хочет, чтоб та осталась на должности министра обороны Германии.

Фаворитом на пост главы ХДС СМИ называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера после истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.


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