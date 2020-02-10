Через неделю в школах начнутся вторые зимние каникулы 3 10.02.2020, 12:49

2,756

Почему появился дополнительный отдых для учащихся?

Дополнительные зимние каникулы организуют с 17 по 23 февраля у 1–2-х классов, а также у 3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Поскольку третья четверть самая продолжительная, дополнительный 7-дневный отдых поможет предупредить утомляемость юных учащихся, — отметила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Илющеня.

По ее словам, в дни дополнительных каникул работа школьных лагерей не запланирована. Однако, если родителям не с кем оставить детей в это время, можно организовать в учреждении образования дежурные группы.

— На каникулах учителя продолжают работу, поэтому они смогут организовать временный досуг для ребят. Вопросы создания дежурных групп родителям следует заранее обсудить с администрацией учреждения образования, — пояснила Илющеня.

Журналисты поинтересовались, как проходят дополнительные каникулы в школе, где почти половина учеников — первоклашки и второклашки. Речь идет о начальной школе № 103 во Фрунзенском районе. Ее посещают ребята 1–4-х классов. Во время допканикул на отдых отправляются почти половина всех учащихся.

— Обычно по запросам родителей открываем дежурные группы, чаще всего достаточно одной, — рассказывает директор Марина Макаревич. — Работают они по типичному для школьных лагерей расписанию. Деток с утра приводят родители, а учителя готовят развлекательную программу. Кроме того, мамы и папы оплачивают горячее питание, столовая во время дополнительных каникул работает в обычном режиме.

Помимо этого, для первоклассников организуют дневной сон.