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Премьер-министр Украины о прослушке: Я не давал оценку знаниям Зеленского

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  • 10.02.2020, 12:55
Премьер-министр Украины о прослушке: Я не давал оценку знаниям Зеленского
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Алексей Гончарук высказался о скандальном деле.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Украинской правде", которое вышло 10 февраля, сказал, что не давал оценку знаниям президента Владимира Зеленского во время разговора, запись которого опубликовали в интернете в январе.

"Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история. Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это и оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – сказал премьер.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".


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