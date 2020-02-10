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Арина Соболенко: Хочется, чтобы люди знали, где находится Беларусь

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  • 10.02.2020, 13:13
Арина Соболенко: Хочется, чтобы люди знали, где находится Беларусь
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка прокомментировала выход в финал Кубка федерации.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над сборной Нидерландов (3:2) в матче квалификации Кубка федерации, пишет "Прессбол".

- Твои эмоции по поводу выхода в финал.

- Мы рады! Это круто для нашей страны и очень важно. Почему бы еще раз не сыграть в финале Кубка Федерации. Это очень большой и престижный титул. Я устала объяснять людям, где находится Беларусь, просто хочется, чтобы они знали. Пусть знают и боятся Беларусь. Почему я знаю, где находятся далекие от нас страны?


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