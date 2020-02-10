Записная книжка Антон Орехъ

10.02.2020, 13:24

Антон Орехъ

Абсурдизация принятия поправок в российскую Конституцию становится полной и всесторонней.

Я зря смеялся над рабочей группой по внесению поправок в российскую Конституцию. Когда Дума проголосовала за них в первом чтении, я изгалялся над 75 уважаемыми людьми — мол, да когда же они успели всё обдумать и сочинить, да в каком же пансионате их заперли для мозгового штурма, всех этих музыкантов, хирургов и прыгунов с шестом?

Оказалось, что я серьезно недооценил этот бедлам. Скоростное принятие в первом чтении не исключает продолжения сочинительства. Что не должно нас в принципе удивлять, с учетом того, что поправки будут приняты вне зависимости от того, как мы все пойдем и проголосуем. Абсурдизация этого мероприятия становится полной и всесторонней.

Так вот, рабочая группа. Изначально казалось, что это чисто номинальное собрание случайных, хотя и уважаемых граждан, которое просто утвердит то, что будет написано совсем другим людьми. Так сказать легитимизирует своими регалиями, званиями, рекордами труд невидимых клерков из Администрации президента. Но не зря же затею Путина высокопарно обозвали открыванием ящика Пандоры. Только из того ящика что-то нехорошее выскакивало, а в этот ящик можно еще чего-нибудь и напихать!

Если будет внесено всё, что в Конституцию пытаются дописать, эта сравнительно тонкая книжка превратится в многотомный труд. Или же просто превратится в Записную Книжку, куда мы записываем всё подряд для памяти.

А не упомянуть ли Бога? А почему бы и нет! Только вот куда конкретно вписать Господа? И что он будет в Конституции закреплять или гарантировать? В народ ушла хохма Михаила Федотова — «Слава Богу, Россия — светское государство». Но Тот же Федотов уточняет, что вписать-то Бога теоретически можно, но для этого надо менять преамбулу, а преамбула неприкосновенна! А если упоминать Бога, как обойтись без Дьявола? Иначе кому же Бог противостоит?

Умилительно рядом с борьбой Добра и Зла, закрепленных в Конституции, будет смотреться обязательная индексация пенсий. То есть существует нехорошее подозрение, что родное государство киданет стариков-то! И если в Конституцию индексацию не вписать, то могут и не проиндексировать. Еще бы неплохо разморозить с помощью Основного Закона мои пенсионные накопления. А то угораздило меня родиться после 1967 года, и светит мне вместо пенсии — шиш, даже без масла.

А почему бы не вписать в Конституцию индексацию зарплат? До счастливой старости с индексируемыми пенсиями еще дожить надо и доработать. Туда бы и размер индексации внести. А то прибавят всем по рублю и скажут, что всё соблюдено.

Академик Чубарьян тем временем предлагает ввести пожизненное членство в Совете Федерации для Путина, и мы уже фантазируем, что Путин из президентов переквалифицируется именно в спикеры Совфеда и будет править нами пожизненно именно из этого кресла. Но Чубарьяна стремятся опередить другие импровизаторы и в каком качестве останется с нами навеки Владимир Владимирович, не знает, кажется, даже он сам.

По его задумке, изложенной в Послании, всё казалось просто. Вот вам несколько поправок. Эти поправки укрепляют Вертикаль и мою личную власть. Осталось только кое-что подрихтовать, а так план готов. Вы недолго это обсуждаете для вида, потом оно быстро проходит все чтения и утверждения, так же скоренько мы организуем факультативный всероссийский соцопрос в форме пародии на референдум и еще не успеют зацвести одуванчики, как всё будет благополучно решено.

Меньше знаешь — крепче спишь. И вообще, невежество — большая...

Но нет! Фантазия разыгралась так, что график утверждения срывается. Вместо ускорения процедуры в Думе, новые чтения проекта откладываются! Уже никто не удивится, если в Конституцию впишут продажу водки строго до 23 часов и минимальную цену за пол-литра. Не будет сюрпризом, если именно Конституция утвердит, как надо разбивать яйцо — с тупого или с острого конца. Список продуктов, покупаемых по субботам в «Пятерочке», не меняется годами — так надо его просто закрепить! Записать в Основной закон про тертое яблочко; чтобы водку с пивом не мешали, не похмелялись сладким вином; чтобы передавали за проезд и переводили старушек через улицу; чтобы не ссали в подъезде и писали с буквой «и» жи- и ши-.

А ведь голосовать по отдельности будет невозможно — принимать надо пакетом, всё или ничего! И пойдут в одном флаконе Бог с ценой на водку и пенсии с тупоконечным яйцом.

Этот невероятный порыв креатива на самом деле является реакцией организмов на возможность что-то решать и предлагать. Дали людям возможность — а они поверили, что это всерьез! Но и напредлагали такого, что поневоле задумаешься: а надо ли давать нам эти возможности? По глупости ведь такого насочиняем и наутверждаем, что сами рады не будем.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»