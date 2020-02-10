Сколько получают чиновники в Эстонии Яника Мерило

10.02.2020, 13:39

Существует формула, которая регулирует их зарплату.

Не вставляла свои пять копеек по поводу зарплат чиновников, но тут прочитала эстонские новости, и просто поделюсь.

Можем спорить на счет «страна меньше» и так далее. Но хочу просто привести пример и факты.

В Эстонии зарплата в госсекторе ежегодно корректируется в соответствии c определенной формулой.

Формула состоит из трех компонентов.

Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года эта планка составляет 4388 евро на руки. Эта сумма умножается на индекс, зависящий на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например, коэффициент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25.

Так получаются зарплаты:

— Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц;

— Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента примерно 4300 евро;

— «рядовой» депутат примерно 3100 евро;

— Судьи всех уровней 3100 евро;

— Председатель набсовета НацБанка 1665 евро;

— Член набсовета НацБанка 1251 евро ;

При этом не всегда индексация означает прирост. Например, в 2014—2017 годах зарплаты не росли.

Самая высокая зарплата среди руководителей госпредприятий была у главы правления Эстонской Энергии (Eesti Energia) — примерно 13 200 евро в месяц. Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской железной дороги получал 6630 евро, руководитель Таллиннского аэропорта примерно 6600 евро.

Для сравнения, средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро, средняя пенсия 490 евро, средняя зарплата врача 2100 евро, средняя зарплата учителей 1220 евро.

(Для получения суммы всего заработного фонда добавляется 53%, учитывая налогонеоблагаемый минимум в 500 евро).

Яника Мерило, «Фейсбук»