закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сколько получают чиновники в Эстонии

  • Яника Мерило
  • 10.02.2020, 13:39
Сколько получают чиновники в Эстонии

Существует формула, которая регулирует их зарплату.

Не вставляла свои пять копеек по поводу зарплат чиновников, но тут прочитала эстонские новости, и просто поделюсь.

Можем спорить на счет «страна меньше» и так далее. Но хочу просто привести пример и факты.

В Эстонии зарплата в госсекторе ежегодно корректируется в соответствии c определенной формулой.

Формула состоит из трех компонентов.

Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года эта планка составляет 4388 евро на руки. Эта сумма умножается на индекс, зависящий на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например, коэффициент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25.

Так получаются зарплаты:

— Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц;

— Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента примерно 4300 евро;

— «рядовой» депутат примерно 3100 евро;

— Судьи всех уровней 3100 евро;

— Председатель набсовета НацБанка 1665 евро;

— Член набсовета НацБанка 1251 евро ;

При этом не всегда индексация означает прирост. Например, в 2014—2017 годах зарплаты не росли.

Самая высокая зарплата среди руководителей госпредприятий была у главы правления Эстонской Энергии (Eesti Energia) — примерно 13 200 евро в месяц. Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской железной дороги получал 6630 евро, руководитель Таллиннского аэропорта примерно 6600 евро.

Для сравнения, средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро, средняя пенсия 490 евро, средняя зарплата врача 2100 евро, средняя зарплата учителей 1220 евро.

(Для получения суммы всего заработного фонда добавляется 53%, учитывая налогонеоблагаемый минимум в 500 евро).

Яника Мерило, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников