«Баста!»: Вместо ледовых дворцов займитесь школами 10.02.2020, 13:45

Их количество в Беларуси за время правления Лукашенко сократилось почти вдвое.

Об этом в письме Telegram-каналу «Баста!» рассказал житель Борисова:

- Закрывают одно из старейших учебных заведений города - школу №6. Детей перекинули в соседнюю школу №22, а это почти 500 человек. Там сейчас коллапс: в столовую не сходить, в туалет тоже, толпы народа.

Недавно прошло собрание родителей и учителей с участием начальника отдела образования Борисовского райисполкома. На просьбу не закрывать школу, она отмолчалась, затем заявила, что дети сами разберутся и ничего страшного в этом нет.

Писали коллективное обращение в Комитет государственного контроля, тоже тишина. Детей в следующем году разбросают по школам города. Многие из них и без того переполнены.

Может, вместо ледовых дворцов стоит сосредоточиться на школах. Их количество в Беларуси за время правления Лукашенко сократилось почти вдвое.