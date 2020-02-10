закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Баста!»: Вместо ледовых дворцов займитесь школами

  • 10.02.2020, 13:45
«Баста!»: Вместо ледовых дворцов займитесь школами

Их количество в Беларуси за время правления Лукашенко сократилось почти вдвое.

Об этом в письме Telegram-каналу «Баста!» рассказал житель Борисова:

- Закрывают одно из старейших учебных заведений города - школу №6. Детей перекинули в соседнюю школу №22, а это почти 500 человек. Там сейчас коллапс: в столовую не сходить, в туалет тоже, толпы народа.

Недавно прошло собрание родителей и учителей с участием начальника отдела образования Борисовского райисполкома. На просьбу не закрывать школу, она отмолчалась, затем заявила, что дети сами разберутся и ничего страшного в этом нет.

Писали коллективное обращение в Комитет государственного контроля, тоже тишина. Детей в следующем году разбросают по школам города. Многие из них и без того переполнены.

Может, вместо ледовых дворцов стоит сосредоточиться на школах. Их количество в Беларуси за время правления Лукашенко сократилось почти вдвое.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников