В России поместили на карантин нового генконсула из Китая
- 10.02.2020, 13:53
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Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.
В России нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александра Харлова.
Такая процедура является обязательной для всех прибывших из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса.
Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.
Новый генконсул прибыл в Екатеринбург самолетом из Москвы, а туда – самолетом из Пекина.