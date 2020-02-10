В России поместили на карантин нового генконсула из Китая 10.02.2020, 13:53

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Цуй Шаочунь

Фото: mfa.gov.kg

Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.

В России нового китайского генконсула в Екатеринбурге Цуй Шаочуня поместили на карантин, он будет оставаться в изоляции две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александра Харлова.

Такая процедура является обязательной для всех прибывших из Китая, где произошла вспышка нового коронавируса.

Цуй Шаочунь будет находится на карантине в своей резиденции.

Новый генконсул прибыл в Екатеринбург самолетом из Москвы, а туда – самолетом из Пекина.