Почему выигравший «Оскар» фильм — лучший за последние 10 лет 5 Иван Примаченко

10.02.2020, 14:10

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Заслуженный триумф Южной Кореи.

Лента «Паразиты» получила четыре Оскара и впервые за 92-летнюю историю премии стала фильмом, снятым на иностранном языке, который получил награду в категории Лучший фильм.

В дружеском пари на победителей премии Оскар я делал ставку, что южнокорейский режиссер Пон Джун Хо получит Оскар за лучшую режиссуру. Но даже я не верил в то, что он сможет завоевать еще и Оскар за лучший фильм. Тем приятнее неожиданность.

А «Паразитов», если вы вдруг пропустили, нужно идти и смотреть.

Это один из лучших фильмов прошедшего десятилетия. В нем есть все. Комедия и драма. Медитативное наблюдение и неожиданные повороты сюжета. Бытовой реализм и сказочный сюрреализм.

Размышления над социальной справедливостью без осуждения. Исследование сложных характеров без приговора. Бесконечная режиссерская изобретательность и блестящая операторская работа.

Нужно смотреть даже без дубляжа, только с субтитрами. Как сказал Пон Джун Хо: «Преодолев двухсантиметровый барьер субтитров, вам откроется множество невероятных фильмов».

Иван Примаченко, «Фейсбук»