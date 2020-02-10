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Действительно ли Евросоюз изменил «правило первого въезда»?

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  • 10.02.2020, 14:15
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Действительно ли Евросоюз изменил «правило первого въезда»?

C февраля заработала новая редакция Визового кодекса ЕС.

На прошлой неделе на ресурсе polsha24.com появилась информация, что с начала 2020 года в Евросоюзе вступили в силу новые визовые правила — и пограничники якобы будут чаще аннулировать визы туристов из-за нарушения «правила первого въезда». Речь идет о первом въезде по шенгенской визе в страну, которая эту визу выдала. Однако, как выяснил tut.by, никаких ужесточений в статье Визового кодекса, которая регулирует так называемое правило первого въезда, не появилось. Более того, она даже стала либеральнее.

Новая редакция Визового кодекса ЕС заработала с начала февраля. И такого понятия, как «правило первого въезда», в ней вообще нет. Как нет и требования ехать по новой визе в ту страну, которая выдала многократный шенген.

В представительстве Евросоюза в Беларуси журналистам пояснили, что никаких значительных изменений в статье Визового кодекса, которая определяет, какое консульство уполномочено рассматривать заявление на получение шенгенской визы, не произошло. Речь идет о статье 5, на которую опираются путешественники, когда говорят о «правиле первого въезда» по шенгенской визе.

— «Правило первого въезда» — это расхожая фраза о статье 5 Визового кодекса, которая определяет, консульство какой страны уполномочено рассматривать заявление на получение шенгенской визы, — объясняет Андрей Елисеев, директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST. — Так вот, формулировка этой статьи действительно немного изменена — но не принципиально и сама по себе въезд не усложняет.

Как было?

Ранее второй пункт этой статьи гласил: если стран — пунктов назначения несколько, то рассматривать заявление на визу должно консульство той страны, чья территория будет основным пунктом назначения в плане продолжительности предполагаемого пребывания.

Как стало?

В новой формулировке пункта статьи 5 Визового кодекса речь идет о том, что если вы за один визит посещаете более чем одну страну или если планируете несколько отдельных поездок в течение двух месяцев, то визовым заявлением должно заниматься консульство той страны, которая является главным пунктом назначения в плане количества проведенных дней или цели пребывания.

— То есть формулировка скорее стала более либеральной: кроме показателя продолжительности пребывания в одной стране сейчас прописан момент о том, что вы можете подавать заявление на визу в консульство исходя из цели пребывания, — говорит Андрей Елисеев.

Два других пункта статьи 5 Визового кодекса остались прежними. То есть если территория одного государства является единственным пунктом назначения, то визовое заявление должно обрабатывать его консульство. А если основную страну пребывания определить нельзя, то заниматься визовым заявлением должно консульство той страны, чьи внешние границы заявитель планирует пересечь при въезде в Шенген.

Андрей Елисеев приводит пример, который указан по отношению к белорусам в официальном документе Еврокомиссии и служит объяснительной инструкцией по применению правил обработки виз:

«Гражданка Беларуси планирует поездку на автобусе в Польшу, Германию и Австрию с туристической целью. Она планирует провести по четыре дня в Польше и Германии и три — в Австрии. Поскольку страну основного назначения явно определить в данном случае нельзя, рассмотрением визового заявления должно заниматься польское консульство, поскольку въезд в Шенгенское пространство будет через Польшу».

Андрей Елисеев также обращает внимание, что несмотря на то, что у вас есть виза, разрешают въезд или отказывают в нем именно пограничники, и они руководствуются Кодексом о шенгенских границах. В нем тоже ничего не изменилось. И если вы получили шенгенскую визу, на границе все равно должны быть готовы показать пограничнику медицинскую страховку, документы, подтверждающие цель и условия пребывания, и наличие достаточного количества финансовых средств.

— Все эти требования к путешественникам остались прежними. Я не исключаю, что пограничные органы ряда стран ЕС из-за вступления новой редакции Визового кодекса могли просто начать уделять больше внимания этим требованиям, но они сами по себе не ужесточились, — резюмирует эксперт.


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