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Путин ужасно всем надоел

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  • Игорь Эйдман
  • 10.02.2020, 14:34
  • 3,499
Путин ужасно всем надоел
Игорь Эйдман

Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, начнет новую «перестройку».

Увлекательный эксперимент с портретом Путина в лифте только подтвердил очевидное. Запредельный уровень поддержки диктатора, который рисуют социологи, основан на страхе респондентов.

По этой записи понятно: Владимир Путин всем надоел, но народ запуган. Люди матерятся, видя портрет "благодетеля", и одновременно испугано косятся на видеокамеру ("ой, а они звук тоже пишут?", как бы чего не вышло).

Примерно также в этой ситуации вели бы себя горожане времен позднего Брежнева. И глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора. Статуи тиранов с удовольствием опрокидывают на землю, когда понимают, что "за это уже ничего не будет". На иное способны только героические "пассионарии", которые всегда и в любом обществе в меньшинстве.

Путинский режим лишен массовой социальной поддержки. Это отличает его от фашизма и сталинизма. Его опора - силовики и чиновники, а также по-преимуществу пожилые люди, находящиеся под сильным влиянием телепропаганды или (и) РПЦ. Причем последняя категория постепенно тает. Ни социальные низы, ни интеллигенция, ни бизнес, ни креативный класс, ни "работяги" в большинстве власть не поддерживают.

Позднепутинский (как и позднебрежневский) режим смертельно болен. Он держится только на апатии и страхе населения. Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, чтобы реанимировать систему и возвратить поддержку населения, будет обречен начать новую "перестройку".

Игорь Эйдман, "Главред"


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