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Турция начала военную операцию в Сирии

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  • 10.02.2020, 14:47
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Турция начала военную операцию в Сирии

Они обстреляли город подконтрольный войскам Асада.

Турецкая армия сегодня начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные презиеднту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии.

Как пишет unian.net, турецкая армия обстреливает из тяжелых артиллерийских орудий город Саракиб и его окрестности, где дислоцированы отряды армии президента Сирии Башара Асада.

В cети появилось видео, как из провинции Идлиб работает турецкая артиллерия.

Колонна военной техники из Турции 9 февраля пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

До этого во время своего визита в Киев президент Турции Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии и заявил, что в Турцию убегает миллион беженцев.

Эрдоган обвинил сирийские власти и Россию в нарушении договоренностей по ситуации в Идлибе.

Войска Асада при поддержке России, несмотря на договоренности о перемирии, пошли в активное наступление на Идлиб, пребывающий под контролем Демократических сил, которых поддерживает Турция.


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