Видеофакт: Российская ведущая рассмеялась, рассказывая о повышении соцвыплат 23 10.02.2020, 15:44

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Запись не попала в эфир, но быстро распространилась в Сети.

Ведущая российской программы «Вести Приморье» рассмеялась во время выпуска новостей, рассказывая о повышении социальных выплат федеральным льготникам, — сообщает издание «Инфо24».

Запись не попала в эфир, но быстро распространилась в интернете. Ведущую государственного телеканала насмешил размер индексации, пишет «Эхо Москвы».

В частности, с 1-го февраля стоимость набора социальных услуг составит более чуть более полутора тысяч рублей ежемесячно. Из этих средств почти 900 российских рублей льготник может потратить на лекарства, 137 российских рублей – на приобретение путевки в санаторий и оставшееся – на бесплатный проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.