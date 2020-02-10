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Cегодня на торгах доллар побил рекорд минувшего года

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  • 10.02.2020, 15:54
  • 2,657
Cегодня на торгах доллар побил рекорд минувшего года

С начала года подорожание составило 7,5 копеек.

На торгах валютами, которые прошли сегодня, 10 февраля 2020 года, на Белорусской валютно-фондовой бирже, евро и доллар продолжили свой рост, а российский рубль подешевел. Сегодня курс доллара и евро укрепили свои позиции и выросли на 0.0085 и 0.0063 рубля соответственно.

Таким образом с начала года подорожание составило 7,5 копеек. 3 января минувшего года доллар достиг максимального за два года значения — 2,1788.

На сегодняшних торгах российский рубль уменьшился на 0.0023 рубля. Стоит отметить, что на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 7 февраля доллар составлял 2.1762 рубля (+0.0147), евро — 2.3857 рублей (+0.0072), а российский рубль — 3.4269 рублей (-0.0116).


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