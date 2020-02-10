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В Нидерландах прошел чемпионат по встречному ветру

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  • 10.02.2020, 15:59
В Нидерландах прошел чемпионат по встречному ветру
Фото: AP/Peter Dejong

Велосипедисты соревновались в разгар шторма «Сиара».

Традиционный чемпионат Нидерландов по встречному ветру (Tegenwindfietsen) состоялся 9 февраля в провинции Зеландия. Участникам велозаезда в этот раз пришлось особенно непросто - соревнования проходили в разгар шторма «Сиара», поэтому велосипедистам в буквальном смысле пришлось сражаться с ветром, сообщает belta.by со ссылкой на Associated Press.

Бесстрашной группе велосипедистов предстояло преодолеть трассу длиной 8,5 км вдоль побережья Северного моря в провинции Зеландии на юге Нидерландов. Во время заезда на участников обрушился штормовой ветер и песок с близлежащих пляжей, из-за чего состязание в буквальном смысле превратилось в гонку на выживание.

Стремясь обогнать соперников, велосипедисты горбились за рулем в отчаянной попытке быть как можно более аэродинамичными. Многие участники для этого надели обтягивающую одежду из лайкры. Настоящей звездой гонки стал мужчина, нарядившийся в комбинезон с изображением брюссельской капусты.

Фото: AP/Peter Dejong

Хотя идея «вспахивать» головой штормовой ветер кажется безумием, этот чемпионат невероятно популярен в Нидерландах - многие жители этой страны перемещаются на велосипеде в любую погоду. Несмотря на предупреждения синоптиков, более 11 тыс. человек выразили заинтересованность в участии в нынешней гонке, однако удача улыбнулась лишь 300 из них - такой лимит установили организаторы. Тем не менее, до финиша смогли добраться лишь 250 велосипедистов.

Чемпионат Tegenwindfietsen проводится на побережье Северного моря ежегодно в сезон штормовых ветров, осенью или зимой. Участники должны проехать дистанцию 8,5 км против ветра на примитивных односкоростных велосипедах, предоставляемых организаторами. Дата чемпионата объявляется за три дня до начала шторма.


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