Департамент по авиации не может договориться с лоукостом Wizz Air 1 10.02.2020, 16:17

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«Белавиа» думает запустить свои лоукост-маршруты из областных аэропортов.

Государственный авиаперевозчик-монополист «Белавиа» рассматривает возможность запуска лоукостов из областных аэропортов.

Об этом рассказал директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ, сообщает «Салiдарнасць».

— Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов — куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост», — сказал Сикорский.

Ранее Департамент по авиации подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии, по которому разрешил выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Wizz Air сейчас ведет переговоры со столичным аэропортом по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам.

— Здесь важна позиция и Департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты, — пояснил Сикорский.