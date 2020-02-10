закрыть
10 февраля 2020, понедельник, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере

  • 10.02.2020, 16:26
Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере
Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Он является членом экипажа.

Всего на борту Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они - члены экипажа, пишет liga.net.

На борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения новым штаммом коронавируса у гражданина Украина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Оба украинца – члены экипажа. Их доставили в больницу столичного округа, где они пробудут в изоляции под наблюдением медиков в течение как минимум двух недель.

По состоянию на 10 февраля, проверили на заражение 439 из почти 3700 пассажиров и членов экипажа лайнера. Зафиксировано 135 случаев заражения.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников