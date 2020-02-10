Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере 10.02.2020, 16:26

Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Он является членом экипажа.

Всего на борту Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они - члены экипажа, пишет liga.net.

На борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения новым штаммом коронавируса у гражданина Украина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Оба украинца – члены экипажа. Их доставили в больницу столичного округа, где они пробудут в изоляции под наблюдением медиков в течение как минимум двух недель.

По состоянию на 10 февраля, проверили на заражение 439 из почти 3700 пассажиров и членов экипажа лайнера. Зафиксировано 135 случаев заражения.