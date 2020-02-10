В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики 10.02.2020, 16:40

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Фото: EPA

Они требуют повышение финансирования.

Тяжело вооруженные военные и полицейские силой прошли в помещение парламента Сальвадора, требуя от депутатов одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в размере $109 млн на качественное оснащение силовиков: вертолеты, новые авто, экипировку, аппаратуру и прочее. Об этом пишет liga.net.

Они зашли в здание аккурат в тот момент, когда сальвадорский президент Найиб Букеле готовился обратиться к законодателям, которым за неделю до того дал семь дней, чтобы они поддержали его кредитный план.

Ранее парламент не смог собраться, чтобы поучаствовать в обсуждении президентского законопроекта. После этого под стенами парламента прошли проправительственные демонстрации, на которые собрались до 50 000 человек. Букеле заявил, что люди снова выйдут, если депутаты повторно проигнорируют документ.